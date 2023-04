Sikkut hakkab otsima tervishoiule täiendavat raha

Eesti tervishoid vajab lisaraha ning uus terviseminister Riina Sikkut (SDE) hakkab tegelema sellega, et see raha leida. Valitsusele peab ta oma ettepanekud esitama hiljemalt aasta lõpuks.

Koalitsioonileppesse kirja saanud kavatsus otsida võimalusi tervishoidu eraraha kaasamiseks on tekitanud meditsiiniväljal teatavat ärevust. Värske terviseminister Riina Sikkut selgitas ERR-ile, mida sellega mõeldi.

"Koalitsiooniläbirääkimistel said kõik ühiselt aru, et tervishoidu on vaja lisaraha, et praegust teenuste taset hoida. Aga erakondadel ongi erinevad arusaamad, kust see raha tulema peaks. Kui palju tuleb tugineda solidaarsele süsteemile ja kui palju otsida alternatiive. Koalitsioonipartnerid palusid vaadata sellise laia pilguga ja kaaluda kõiki võimalusi, sealhulgas erarahastust," rääkis Sikkut.

Ministri kinnitusel on tema ülesanne pakkuda valitsusele hiljemalt aasta lõpuks välja, kuidas tervishoidu lisaraha kaasata.

"Praegu ei ole mõtet spekuleerida. Neid analüüse on varasematel aastatel tehtud, et kas laiendada maksubaasi või teha teistest maksutuludest eelarvest haigekassale näiteks laste eest täiendav makse või töövõimetushüvitised ära liigutada. Neid stsenaariume on kirjeldatud-analüüsitud mitmeid, nüüd ongi küsimus selles, et teha see poliitiline otsus," selgitas Sikkut.

Koalitsiooniläbirääkimistel otsustati, kuidas saada lisaraha kaitsekulude katteks ja eelarvemiinuse lappimiseks. Muude rahavajaduste kohta näiteks haridusse või tervishoidu otsuseid ei tehtud, ütles Sikkut.

"Ma olen suhteliselt kindel, et sotsiaalmaksu tõus lauale ei tule. Meil töötamine muutub ja järjest vähem on neid inimesi, kes on ühe tööandja juures töölepinguga tööl. Ma ei näe, et tööjõul põhinev maks on midagi sellist, mis suudaks meil tervishoiu jätkusuutlikkuse kindlustada rahastamise mõttes. Ma oleksin väga üllatunud, kui analüüs ütleb, et see maks oleks mõistlik lahendus," tõdes ta.

Ka uut sorti erakindlustuse meetme teke on Sikkuti hinnangul vähetõenäoline.

"Kokkulepet erakindlustuse rakendamiseks ei ole. Mul on väga raske näha, kust see võit sealt Eesti süsteemi jaoks võiks tulla. Aga kui me analüüsime rahastamisvariante, siis minule pandud ülesanne on mitte välistada erakindlustust, vaid hoida ka seda pildis. Aga see poliitiline otsus tuleb umbes aasta lõpus," rääkis uus terviseminister.