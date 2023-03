Belitšev hakkab saama Vaheri palka

Belitšev saab 7000 euro suurust põhipalka alates 23. märtsist ja seda kuni Elmar Vaheri suhtes läbiviidava distsiplinaarmenetluse lõppemiseni või ta teenistussuhte lõppemiseni.

Vaheri ametiaeg oleks pidanud lõppema 1. mail, kuid 23. märtsil kõrvaldas valitsus kriminaaluurimise tõttu Vaheri ametist. Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul kehtib Vaheri teenistusest kõrvaldamine prokuratuuri uurimisprotsessi lahenduseni või tema ametiaja lõpuni.

Vaher saab teenistusest kõrvaldamise ajal ühes kuus 60 protsenti tema keskmisest palgast, mis muidu 7000-eurost töötasu arvestades ligi 4200 eurot kuus.

Kaitsepolitsei esitas kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse Elmar Vaherile. Kahtlustuse kohaselt vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega.

Nii Vaher kui ka Heldna on oma otsest süüd eitanud. Vaher ütles ERR-ile antud usutluses, et ta on käitunud õigesti ja endal süüd ei näe. Ka Heldna ütles ERR-ile antud intervjuus, et on kogu oma teenistuse käigus järginud kehtivaid norme nii vormiliselt kui ka sisuliselt.