Vene sanktsioonid tekitavad raskusi Ida-Virumaa autovedajatele

Euroopa Liidu kümnes sanktsioonipakett, millest osa jõustus esmaspäeval, keelab Venemaale vedada väga suurt hulka tooteid, mida saab kasutada sõjategevuse toetuseks. Keelu alla läksid isegi pakkepaber ning plastaknad ja uksed. Selline keeld kahandab veelgi Euroopa Liidu ja Venemaa vahelisi kaubavooge ning tekitab meelehärmi Ida-Virumaa transpordifirmadele.

AS Narva Auto juhatuse esimees Nikolai Burdakov ütles rahvusringhäälingule, et ta pole veel keelu alla sattunud kaupade nimekirjaga lähemalt tutvunud, kuid seni on Venemaa-vastased santsioonid tema juhitavat ettevõtet väga tugevasti mõjutanud. Piltlikult öeldes on ettevõttel kolm korda vähem autosid kui kolm aastat tagasi ning üha rohkem peab ettevõte kaubavedude asemel raha teenima kõrvaltegevustega, nagu autoremont ja parkimise korraldamine, rääkis Burdakov.

Veel üks Narva transpordifirma, mis 70 protsenti kaubavedudest Venemaale teeb, on OÜ Garant Trans. Ettevõtte juhi Igor Rabtsevitši sõnul viimane sanktsioonipakett tema firmat otseselt ei puuduta, kuna Garant Trans tegeleb põhiliselt toiduainete ja ravimite veoga, kuid üldiselt on Ida-Viru transpordifirmade jaoks saabunud rasked ajad.

"Väga paljud Ida-Viru transpordifirmad tegelesidki ainult Venemaa-suunaliste kaubavedudega. Tean, et suur hulk vedajaid on oma veokid juba seina äärde parkinud ja ootavad paremaid aegu. Mõned sulgevad ettevõtteid ja vallandavad autojuhte. Transpordifirmasid ootavad halvad ajad ja ellu jäävad minu arvates vaid tugevamad," rääkis Rabtsevitš.

Rabtsevitši sõnul mõjutavad sanktsioonid mitte ainult transpordifirmasid. Löögi all on laoterminalid, autoteenindused ja remonditöökojad. Väljapääsuks oleks teiste turgude otsimine, kuid Euroopa Liidu sisesed kaubaveod käivad kohalikele väikefirmadele üle jõu.

"Selleks et Euroopa Liidu turul tegutseda, peavad ettevõttel olema uued veokid, mis vähem kütust kulutavad ja mille pealt vähem makse küsitakse, peavad olema kvalifitseeritud autojuhid ning keeli oskavad ja kogenud logistikud. Kui aga seda pole, siis on väga raske alustada," tõdes Rabtsevitš.

Maksu- ja tolliameti esindaja sõnul on esmaspäevast rakendunud sanktsioonid veel liiga värsked selleks, et saada põhjalikumat ülevaadet, kui palju ja milliste koormatega Eesti autovedajaid on piirilt tagasi saadetud.