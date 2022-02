Hiiglaslik rauast vihmauss ilmestab ameti galeriid

Fred Truusi sepistatud kunstiteose kohta öeldakse kirjelduses, et sepistatud terasest "Rauduss" sümboliseerib põllumehe parimat abilist – vihmaussi, kes täidab väga olulist rolli mullaviljakuse säilimisel.

"Vihmauss on kõige rohkem tähelepanuta jäänud loom maailmas. Kui kõik maismaal toimetavad loomad kokku koguda ja liigiti üle kaaluda, selguks, et vihmausse on massilt kõige enam. Vihmaussid teevad väga tänuväärset tööd – kobestavad, õhutavad ja väetavad meie maid," selgitas teose autor Fred Truus.

Teose kogupikkus on kümme meetrit ja läbimõõt kuni 36,3 cm. Kunstiteose maksumus on 26 000 eurot pluss käibemaks.

RKAS-i korraldatud kunstikonkursiga sooviti leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Valve Pormeistri projekti järgi ehitatud põllumajandusameti ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) hoone galerii seinapinnale Sakus. Võidutöö valiti välja 51 töö hulgast.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid põllumajandusameti üldosakonna juhataja Tea Toom, kunstnike liidu esindajad Jaan Elken ja Mari Kartau, kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu esindajad Kädi Talvoja ja Triin Ojari, hoone rekonstrueerimisprojekti arhitektid Jane Teresk ja hääletusõiguseta ekspertliikmetena Alice Philips ning samuti hääletusõiguseta tehniline ekspert Nikolay Stadnik RKAS-ist.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste tellimise ülempiir tõusis 2021. aastast 65 000 eurolt 110 000 eurole, summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.