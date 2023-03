Ratas: Keskerakond seab üles minu kandidatuuri riigikogu aseesimehe kohale

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas, et Keskerakond seab riigikogu aseesimehe valimistel üles Ratase kandidatuuri. Isamaa juhi Helir-Valdor Seedri sõnul on opositsiooni ametikohtade suhtes olemas eelkokkulepe.

"Ma olen seda tööd teinud nii aseesimehe kui ka riigikogu esimehena. Ma usun, et ma tunnen seda tööd. Eks siis riigikogu peab otsustama, kes suurema toetuse pälvib," ütles Ratas ERR-ile.

Ratase sõnul on ta opositsioonierakondade esindajatega rääkinud, kellele võiks toetus minna, aga kokkulepet selles ei ole.

Ratas märkis, et kindlasti on plaanis läbirääkimisi jätkata, sest opositsioonil ei ole ainult riigikogu aseesimehe koht, vaid on veel kohti.

Võimalust, et koalitsioon võtab oma häältega mõlemad aseesimehe kohad, peab Ratas vaid teoreetiliseks.

Seeder: opositsioonile minevate ametikohtade jaotamiseks on eelkokkulepe

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et kuigi riigikogus opositsioonierakondadele minevate ametikohtade jaotamiseks on Keskerakonna ja EKRE-ga eelkokkulepe olemas, ei ole Isamaa oma lõplikku seisukohta veel kujundanud.

"Me oleme opositsioonierakondade juhtidega paaril korral ka juba kohtunud ja arutanud, kuidas võiksid opositsioonile kuuluvad kohad jaguneda ja mingisuguse eelkokkuleppe ka teinud. Aga nii nagu koalitsioonilepingu puhul, kui kõik ei ole kokku lepitud, siis ei ole midagi kokku lepitud," ütles Seeder.

"Ka opositsiooni kohad on vaadeldavad ühe tervikuna, mitte ainult, kes saab riigikogu aseesimehe koha. Opositsioonil on lisaks riigikogu aseesimehele traditsiooniliselt ka kaks komisjoni esimehe kohta, 12 riigikogu komisjonide aseesimehe kohta ja lisaks sellele veel teatud kohad erinevates delegatsioonides ja riigikogu poolt nimetatavates nõukogudes," rääkis Seeder.

Seeder rääkis, et lõplik ametikohtade jaotus selgub pärast koalitsioonileppe sõlmimist.

"Isamaa kujundab oma seisukoha välja siis, kui see tervik on teada ja kui me suudame kogu tervikuga opositsiooni vahel läbi rääkida," sõnas Seeder.