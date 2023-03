Midjourney peatas võltspiltide leviku tõttu tasuta teenuse

Tehisintellektiga pilte loonud Midjourney peatas oma tasuta teenuse peale valepiltide ulatuslikku levikut, vahendas tehnoloogiaportaal The Verge. Näiteks levisid sotsiaalmeedias võltspildid vahi alla võetud Donald Trumpist ning paavstist, kes kannab lohvakat valget jopet. Midjourney tegevjuht David Holz teatas algselt tasuta teenuse peatamisest teisipäeval.

Varem võis igaüks kasutada Midjourney teenust Discordi kaudu, kus oli võimalik luua 25 tasuta pilti. Rohkemate piltide tegemiseks pidi maksma 10 dollarit kuus. Kuigi eksperdid hoiatasid varem mitmeid aastaid, et tehisintellekti on võimalik kasutada valeinfo levitamiseks, siis oli varem võimalik valepilte kergemini tuvastada.

Midjourney avaldas 15. märtsil enda tarkvarast uue versiooni, mille tekitatud pildid olid märkimisväärselt täpsemad inimeste kujutamises. Varem oli algoritmi tekitatud pilte võimalik kergelt tuvastada, kuna näiteks käed olid kujutatud ebaloomulikult viisil. Midjourney uusima versiooniga paranesid ka piltide valgustus ning kangaste kujutamine.

Uurimisportaali Bellingcat ajakirjanik Eliot Higgins jagas sotsiaalmeedias ka mitmeid Midjourney abil tekitatud valepilte nagu näiteks Donald Trumpi vahistamise stseenid või kus Donald Trump on vanglas Samuti tegi Eliot Higgins pildid fiktiivsetest Vene-Ukraina sõja läbirääkimistest, kus osalevad Prantsusmaa, USA, Venemaa ja Ukraina.

Playing around with #midjourneyv5 I decided to see if it could create realistic news images, so here's the entirely fictional Ukrainian peace talks between France, the US, Russia and Ukraine: pic.twitter.com/saCKtgBL91