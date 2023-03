Eesti Gaas siseneb 1. maist Läti kodugaasiturule

Eesti Gaasi tütarettevõte SIA Elenger tahab alates 1. maist Läti tarbijatele otse maagaasi pakkuda, vahendas LSM. Kui praegu on Läti gaasiturg reguleeritud ning hind regulaatori poolt kinnitatud metodoloogia abil fikseeritud, siis alates maikuust on gaasiturg avatud ning gaas tarnitakse tarbijatele turuhinna alusel.

Praegu tarnib Lätis tarbijatele gaasi ainult kaks ettevõtet – Latvijas Gāze ja Latvenergo. Kuigi Eesti Gaas on tarninud Läti gaasiettevõtetele gaasi viimased viis aastat ei ole ettevõte varem otse tarbijatele gaasi müünud. Läti kodugaasitarbijaid on võrrelduna Eestiga neli korda rohkem ehk 400 000 inimest, tõi Eesti Gaas oma pressiteates esile.

Elengeri juhatuse esimees Dāvis Skulte ütles Läti Raadiole, et nende fookus on maagaasi pakkumine kütteks. Skulte rõhutas, et gaasiga kütvate tarbijate kulutused tõusid eelmisel aastal kõige enam.

Kuigi Läti gaasiturg peaks konkurentsile avatama 1. maist ei Läti valitsus vastavat regulatsiooni veel heaks kiitnud ning arutab seda alles järgmisel nädalal. See aga ei tohiks Elengeri plaane takistada.

Läti elektriinseneride ühenduse tegevdirektori Gunars Valdmanise hinnangul gaasiturg 1. maist tõenäoliselt radikaalselt ei muuta, kuid tõenäoliselt tekivad uued võimalused teistsuguste lepingutega, mis ei pruugi erineda hinna osas, kuid võivad pakkuda osade klientide jaoks teistsuguseid olulisi tingimusi.

Eesti Gaas võttis Elengeri nime välisturgudel tegutsemiseks kasutusele 2019. aastal.