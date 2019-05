Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot ütles, et ettevõte on valmis pakkuma kõiki energialiike ja sageli eelistavad kliendid terviklahendusi, mis koosnebki mitmest tootest.

Noodi sõnul lähevad kõik Balti riikide tootjad järgmisest aastast vallutama konkurentsile avanevat Soome turgu. Elenger loodab pakkuda Balti riikide ja Soome turu aastas tarbitavast 6 miljardist kuupmeetrist gaasist ühte miljardit ehk kuuendikku kogu turust, mis on küll ambitsioonikas, ent Noodi hinnangul teostatav plaan. See loodetakse saavutada kolme aastaga.

Eesti Gaasi juhatuse liige Kalev Reiljan hindab Soome turgu väga huvitavaks. Seal toimub müügitegevus juba paar kuud ning Eesti Gaas on seal avanud ka oma meeskonnaga kontori. Eesti Gaas alustas paar nädalat tagasi Soomes ka LNG-gaasiga laevade punkerdamist. Samuti pakub ettevõte Soomes juba hooldus- ja remonditöid.

Soome turg on praegu monopoolses olukorras, seal on vaid üks gaasimüüja. Elenger loodab võtta suure osa sellest turust. Soomes müüdav torugaas tuleb praegu Venemaalt, peamine alternatiiv on LNG, mis on aga torugaasist kallim ning sobib olustikku, kus torugaasi pole.

Reiljani sõnul on Läti näite varal ettevõttel kogemus olemas, kuidas konkurentsitihedal turul oma osa võtta, seetõttu nad avanevale turule joostavat tormi ei karda. Juba praegu on ettevõte Soome turul kõige aktiivsem tegutseja sealse monopoli kõrval.

Ettevõte tellis eelmise aasta sügisel LNG-punkerlaeva, mis valmib 2020. aasta sügiseks ja hakkab kandma Elengeri nime. Läänemere CO 2 emissioon on sama suur kui kogu Eesti riigi oma kokku. Soome lahe akvatooriumis liikuma hakkav Elengeri laev aitab seda emissiooni vähendada. Maailmas on seni olemas vaid viis LNG-punkerlaeva, Elengerist saab kuues. Tallinn on praegu Põhja-Euroopa piirkonna kõige suurema mahuga punkerdamissadam.

Ettevõte pakub LNG-d ka tööstustele, näiteks Järvakandi klaasitehasele. Ettevõtted saavad seda kasutada tingimustes, kus torugaasi tarne on tõkestatud, et tootmistsükkel ei hanguks.

Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt leiab, et energiaaktsiisid vajavad Eestis langetamist, sest need mõjutavad hinda ja selle konkurentsivõimet väga suurel määral. Näiteks Soomes tööstuse jaoks kasutatavat energiat aktsiisidega ei maksustata.

Ettevõtte juhid andsid mõista, et tahaksid kasvada teiste ettevõtete ülesostmise toel veelgi.

Eesti turul jääb ettevõte edasi Eesti Gaasiks, kuivõrd see on nii kodu- kui äriklientidele tuntud bränd. Küll aga muutub Eesti Gaasi visuaal Elengeriga ühesuguseks - sama värv, sama font, väikese algustähega nimekuju.

Pärast seda, kui Infortar kolm aastat tagasi ettevõtte ostis, on firma oluliselt oma äri mitmekesistanud ning sisenenud uutesse ärivaldkondadesse. Lisaks oma põhitootele maagaasile müüb ettevõte elektrienergiat, veeldatud maagaasi ja rohegaasi, ehitab Läänemerele punkerlaeva ning toodab päikeseenergiat.