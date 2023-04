Läti jaotusvõrgu omandamine Eesti Gaasile sealsel turul eeliseid ei anna

Eesti Gaas ostab Lätis gaasi jaotusvõrgu, mis on mahult Eesti omast kolm korda suurem, kuid Eesti firma müügimahtusid Lätis see tehing iseenesest ei suurenda. Lõunanaabrite kodutarbijate kilendibaasi hakkab Eesti Gaas kasvatama mais, mil avaneb sealne kodugaasiturg.

Eesti Gaas sõlmis eelmise nädala lõpus 120 miljoni eurose lepingu gaasiettevõttega Latvijas Gaze, et omandada Läti maagaasi jaotusvõrgu tütarfirma Gazo.

"See on põhimõtteliselt nagu Eesti Gaasi jaotusvõrk, meile tuttav vara iseenesest, aga suurem. Seal on ligi 400 000 klienti, kuna korterikliendid on ka otse gaasivõrgukliendid ja ka võrgu maht on suurem. See on ligi kolm korda suurem kui meil Eestis, seal on võrgukilomeetreid ligi kolm korda rohkem," rääkis Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.

Eesti Gaas on arenenud piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, mille gaasi müügimahtudest tuleb 70 protsenti välisturgudelt. Kuid Läti võrgu omandamine Eesti Gaasile sealsel turul eeliseid ega kliente juurde ei anna, ütles Baltic Energy Partnersi juht Marko Allikson.

"See otseselt tegelikult ei mõjuta gaasiturgu, vaid see lihtsalt tähendab seda, et antud jaotusvõrgu omanikuks peaks saama Eesti Gaas, kui tehing lõpuni viiakse," ütles Allikson.

Küll aga on Eesti Gaasil peatselt hea võimalus Läti gaasituru avanemisel kodutarbijatele oma kliendibaasi kasvatada.

"See tähendab seda, et nad hakkavad samamoodi ostma vabaturult maagaasi nagu seda täna tehakse tegelikult Eestis. Hakkab tekkima konkurents Läti gaasi lõpptarbijate juures. Kui vaadata Eesti Gaasi turuosa aasta aega tagasi, siis see oli umbes 50 protsenti ja praegusel hetkel on ligi 80 protsenti. Nii et Eesti Gaas on kriisi ajal olnud suhteliselt edukas klientide võitja Eestis ja küllap ta on edukas ka Lätis," rääkis Allikson.

Kaasiku sõnul on Eesti Gaasi turuosa Lätis suurtarbijatega kümme protsenti, kodutarbijatega võiks see kasvada kaks korda.

"Osa oleme juba 1. maist saanud ja seda tööd jätkame. Ma arvan, et meil on realistlik saada seal aastases lõikes paarikümneprotsendiline turuosa koduklienditurul. Täna on seal Latvias Gaze kui senine müüja väga tugeva turupositsiooniga ees. Latvenergo, kes on nüüd tänane riigisoosik, ka selgelt tahab oma positsiooni parandada," ütles Kaasik.