ERR Riias: Läti gaasi jaotusvõrgu ostmise huvi oli poolesajal ettevõttel

"Läti valitsus võttis läinud suvel vastu muudatused rahvusliku julgeoleku seaduses, et Gaso aktsionärid ei tohi olla Venemaa päritolu. Seetõttu alustas Läti Gaas Gaso müüki," selgitas Läti Gaasi juht Aigars Kalvitis.

Ekspeaminister Aigars Kalvitis kinnitas, et Gaso ehk gaasijaotusvõrk on heas seisus ja hästi juhitud. Kõige sobivam aeg majanduslikus mõttes praegu müügiks polnud.

"Huvi ilmutas vähemalt 50 investorit paljudest maailma riikidest, Aasiast USA-ni. Põhjalikumalt tegeles ostu ettevalmistamisega neli-viis firmat. Gaso on ainus jaotusvõrgu operaator Lätis. Tehniliselt on see väga heas seisukorras ja ka majanduslikult väga hästi juhitud," rääkis Kalvitis.

Üks koalitsiooni osapool – Ühinenud Nimekiri – ootab enne müügitehingu heakskiitu valitsuses, miks ei saanud gaasi jaotusvõrgu omanikuks mõni kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte.

"Tahaksime kolleegidelt kuulda, miks eelistati välismaist investorit, mitte oma kapitalil põhinevat firmat. Kuid mõistame ka turutingimusi, mistõttu täielik analüüs on kättesaadav ja lõppotsuse saab vastu võtta pärast seda, kui valitsuse liikmetel on täpne teave, miks just see investor valiti," rääkis Ühinenud Nimekirja fraktsiooni juht Edgars Tavars.

Peaminister Krišjanis Karinši (Uus Ühtsus) sõnul on valitsuse otsuse eelduseks julgeolekuasutuste hinnang. Samuti on vaja konkurentsiameti jah-sõna.

"Valitsus arutab müügitehingu heaks kiitmist lähtuvalt rahvusliku julgeoleku huvidest. Valitsus langetab otsuse, tuginedes julgeolekuasutuste hinnangule, kas see tehing ohustab või ei ohusta riigi julgeolekut. Seda hinnangut praegu veel ootame. Kui see valmib, saame küsimust valitsuses arutada," ütles Karinš.

1. maist täielikult avanev kodugaasiturg jaguneb Lätis kolme müüja vahel, kelle pakutav hind näib üsna sarnane, kuid praeguse tariifiga võrreldes võivad tarbijad võita isegi kolmandiku hinnast.

"Gaasitarbimise tulevik sõltub eelkõige hinnast. Kui hind muutub samasuguseks nagu oli, siis loomulikult tarbimine kasvab. Kui hind püsib kõrgel tasemel, siis gaasituru laienemist oodata pole," sõnas Kalvitis.