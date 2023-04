Riik tahab mitme miljoni euro abil vene kooli õpetajate keeletaset tõsta

Seitsme aasta jooksul loodab Eesti saada Euroopa sotsiaalfondist 4,5 miljonit eurot, et vene koolide õpetajate eesti keele oskust parandada. Kui kooliraha tulek on kindel, siis õpetajate õpetajaid alles hakatakse ette valmistama.

Eesti keele õpetajaid on ülikoolide kinnitusel koolitatud omajagu, kuid paljud neist ei tööta õpitud erialal.

Kuna 2024. aastal algab üleminek eestikeelsele haridusele, on kiiresti vaja leida eesti keele õpetajaid mitmele tuhandele vene kooli pedagoogile. Nii otsis haridusministeerium mullu detsembris huvilisi, kes tahaksid hakata eesti keelt õpetama.

"Otsisime täiendavalt 75 inimest, kes oleksid huvitatud olemast keeleõpetaja algtasemel. Pooleteise päevaga 75 kohale kandideeris 140 inimest," ütles haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov.

Dubolazovi sõnul on praegu kõige suurem puudus kõrgema taseme keeleõpetajatest, aga just nende nappuse üheks lahenduseks ongi algtaseme keeleõpetajate kiirkorras koolitamine.

"Näiteks need õpetajad, kes võiksid õpetada B2 ja C1 taset, ei oleks klassiruumis kinni algtasemetel õppijatega," lausus Dubolazov.

Alates sügisest on võimalik saada 4,5 miljonit eurot Euroopa sotsiaalfondist, mida on kavas kulutada seitsme aasta jooksul 2800 vene kooli õpetaja keeleoskuse tõstmiseks. Just nii palju on keeleameti hinnagul puuduliku eesti keele oskusega õpetajaid. Selleks on vaja senisest enam kõrgtasemel keeleõpetajaid.

Tallinna Ülikoolis on kaks vastavat magistriõppekava ning huvilisi jagub, kuid probleemiks osutus soovijate tase.

"Oli nii vene emakeelega õppijaid, kellel ei olnud piisav eestikeele tase, ja oli neid eesti keele kõnelejaid, kellel ei olnud piisavalt keelealaseid teadmisi. Väljakutse ongi, et neil huvilistel on motivatsioon õpetajaks saada, aga sageli ei ole piisavalt ainealaseid teadmisi" lausus Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi.

Sügisel loodab ülikool avada neli mikrokraadi, mis on mõeldud just õpetajaks pürgijate nii-öelda järeleaitamisele nii eesti keeles, kirjanduses kui ka pedagoogikas.

Tartu Ülikool juba pakub võimalust saada täiskasvanute eesti keele õpetaja mikrokraadi ning kuigi on tegu tasulise õppega, oli mullu soovijaid rohkem kui kohti. Juba aasta aga on ootel üldhariduskoolide õpetajate mikrokraad.

"Sellele me ootame koolitustellimust. See koolitustellimus peaks tulema Euroopa struktuurifondide rahaga, aga nii nagu mina olen aru saanud, need struktuurfondid on väga raskesti avanevad. On lubatud, et tõenäoliselt on võimalik neid kasutusele võtta selle aasta lõpus, mis tähendab seda, et me saame alustada jaanuarist," ütles Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang.

"Täna me oleme keeleõppe vaates natuke nagu stardipakult minema saanud, nüüd on hästi oluline, et kogu selleks teekonnaks jaksu jätkuks," nentis Dubolazov.