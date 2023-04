Jõhvi ehitatakse spetsialistide meelitamiseks viis kortermaja

Riigi ja nelja Ida-Virumaa omavalitsuse asutatud sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur on seni maakonda rajanud äri- ja tööstusparke. Ettevõtte tegevjuhi Teet Kuusmiku sõnul tingis elamuehitussektorisse mineku asjaolu, et maakonnas on puudus kaasaegsetest kortermajadest.

Kuusmiku hinnangul on tegu turutõrkega, sest erasektor ei riski Ida-Virumaale suuri elamuid ehitada.

"Ida-Viru investeeringute agentuur on avaliku sektori organisatsioon ja me üritame seda tühimikku täita, et nii ettevõtjatel kui ka riigiasutustel oleks võimalik spetsialiste paremini maakonda tuua," rääkis Kuusmik.

Kohalik omavalitsus tervitab sihtasutuse ideed, sest koos uute majade ehitusega saab korda Jõhvi hariduslinnaku kõrval asuv munitsipaalmaa.

"Kaasaegseid elamuid on Jõhvi vaja. Viimased 15 aastat pole Jõhvis ehitatud ühtegi nüüdisaegset korterelamut. Ja kohaliku omavalitsuse huvi on see, et kohalik elukeskkond oleks atraktiivne ja läbi selle meelitada siia inimesi: ettevõtjaid, arste, õpetajaid. Nii et loomulikult on see projekt meie jaoks ülioluline," lausus Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Jõhvi on kavas ehitada viis kuni neljakorruselist elamut, millest esimese elanikud võiksid soolaleivapidu pidada plaanide järgi umbes kolme aasta pärast. Kui projekt osutub edukaks, on ettevõttel kavas seda laiendada ka Kohtla-Järvele.