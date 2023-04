Tallinna Sadama kohtuasja arutamine algab algusest peale

Kohus rahuldas kohtukoosseisu kuulunud rahvakohtunik Peeter Kaasiku taotluse tervisliku seisundi tõttu ametist vabastamiseks.

Teisipäeval toimunud kohtuistungil selgitas kohtunik menetluse edasist käiku. Kohus tutvustab uut kohtukoosseisu 11. aprilli istungil.

Tulenevalt kriminaalmenetluse seadustikust ja riigikohtu praktikast peab kohtuasja arutamist alustama algusest peale. Riigikohus on 2020. aasta aprillis tehtud lahendis selgitanud, et moodustatud kohtukoosseis peab arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Seega ei võimalda kooseisu muudatus menetluse jätkamist pooleli olevast etapist, v.a. juhul, kui osaleb varurahvakohtunik.

Seadusest tulenevalt peab kohtukoosseisu kuuluma kaks rahvakohtunikku ja võib kuuluda varurahvakohtunik.

Kohus määras täiendavad kohtuistungite ajad kuni 2025. aasta jaanuarini. Samuti selgitas kohus, et enam ei ole võimalik lahendada eelmisele koosseisule esitatud taotlusi kriminaalasja aegumisega, alternatiivselt mõistliku menetlusajaga lõpetamiseks, kuivõrd praeguses etapis ei ole kohtukoosseis täidetud ja uus kohtukoosseis peab alustama asja arutamist algusest peale.

Kohus tegi pooltele ettepaneku lugeda varem avaldatud ja uuritud tõendid poolte kokkuleppel avaldatuks, mitte neid uuesti kohtuistungil avaldama ja uurima asuda. Sellisel juhul on tegelikkuses läbitud kohtulik uurimine kuni kaitsjate tõendite vooruni, pooleli oli esimese kaitsja tunnistaja ülekuulamine.

Protsess algab uuesti üksnes seoses rahvakohtuniku vahetusega, seega on kaitsjad jt osalised saanud kõik enda vastuväited ja seisukohad esitada. Samuti on kõik märgitud tõendid tegelikkuses juba avaldatud ja uuritud avalikel kohtuistungitel (välja arvatud kinniseks kuulutatud istungitel). Kohus leidis, et praegu peaks olema kõigi huvi jõuda võimalikult väheste toimingute kordamise ja ajakuluga etappi, milles menetlus eelnevalt pooleli jäi, ehk kaitsja tunnistaja ülekuulamiseni.

Samuti oli juba kohtumenetluse alguses määratud Tallinna Sadama kriminaalasjas lisaks kahele rahvakohtunikule varurahvakohtunik, sellist õigust kasutatakse kohtumenetlustes väga harva. Paraku kõrvaldati varurahvakohtunik menetlusest möödunud aasta juunikuus, kui tekkis kahtlus, justkui osaleks ta kohtumenetluses erapooliku osapoolena.

2015. aastal alguse saanud Tallinna Sadama kriminaalasi jõudis kohtusse 2019. aastal ning sellest ajast on kokku toimunud 90 kohtuistungit. Need olid planeeritud jätkuma kuni tuleva aasta 28. märtsini.