Tehver Tallinna Sadama kohtuasjast: tekkinud olukorras on roll kõigil osapooltel

Tallinna Sadama kohtuasi võib alata algamine, sest üks rahvakohtunik taandub tervislikel põhjustel. Tehver ütles, et kohus püüab teha endast kõik oleneva, et menetlusega võimalikult kiiresti edasi minna.

"Menetlust peaks kohtumenetluse ajal juhtima loomulikult kohus, aga ega ainult kohus seda dirigeerida ei saa. Kohus on paljuski seotud sellega, mida pooled teevad, ehk siis kriminaalmenetluses eelkõige prokuratuur ja kaitsjad. Nii et eks ta selline dünaamiline olukord on, mis täielikult kohtu kontrolli all ei ole," rääkis Tehver.

Kogu olukord on tema sõnul tekkinud aga kõigi osapoolte tõttu.

"Seda lühidalt lahti seletada on väga keeruline. Aga selles, kuidas jõutakse selliste olukordadeni menetluses, on oma roll kõigil nendel menetlusosalistel, eelkõige menetluse pooltel – prokuratuuril ja kaitsjatel –, aga ka kohtul. Ja kuidas jõutakse selliste olukordadeni? Kui protsess on kestnud aastaid ja pole justkui kuhugi jõudnud, siis tulebki pöörduda selle menetluse alguse juurde, kas algusest peale on seda asja püütud mõistlikult menetleda. Ja siis menetluse käigus on kogu aeg kiht-kihilt tulnud neid nüansse juurde, nii et n-ö koostöös me sinna tänasesse seisu oleme jõudnud," selgitas Tehver.

Tema hinnangul on võimalik, et kohtualuste kaitsjad ei soovi asjaga kiiresti edasi minna, et mõistliku menetlusajaga lahendini jõuda. Kaitsjad on juba öelnud, et plaanivad taotleda menetluse lõpetamist mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

"Ma olen kaitsjatest nii aru saanud, et see taotlus oli juba varem esitatud. See kaitsjate seisukoht, et mõistlik menetlusaeg on möödunud, tuli juba varem, enne kui see kohtu koosseisu vahetuse küsimus üldse tõusetus. Kas see annab mingi täiendava argumendi või võimaluse menetlust veel sinna juhtida, et see tingimata mõistliku menetlusaja möödumise tõttu tuleb lõpetada olukorras, kui see muidu võib-olla ei oleks pidanud, see on võimalik. Aga seda ei saa ka ainult niimoodi kaitsjate taktikaks antud juhul lükata, see menetlus ei ole ainult kaitsjate kontrolli all," kommenteeris Tehver.

Tema hinnangul Tallinna Sadama kohtuasja juures võib tõepoolest küsida, kas mõistlik menetlusaeg on ületatud.

"See kohtumenetlus ju algas aastal 2017 ja tänaseks on sellest möödunud juba kuus aastat ja nagu ma aru saan, on menetlust planeeritud juba aastasse 2025. Nii et selline ajadimensioon on kindlasti juba olukord, kus küsitakse selle järele, kas mõistlik menetlusaeg on juba möödunud või mitte."