Donald Trump sai süüdistuse 34 võltsimisjuhtumi eest

Tumesinist ülikonda ja punast lipsu kandnud 76-aastase Trumpi näol oli vähe emotsioone, kui ta viipas kohtumaja juurde kogunenud rahvahulgale, vahendas Reuters. Trump, kes on öelnud, et süüdistustel on poliitilised motiivid, hoidis Trump Towerist lahkudes žestiks rusikat õhus ja ei andnud kommentaare.

New York Timesi reporteri Twitteri postituse kohaselt võeti Trumpilt sõrmejäljed, kuid pilti ei tehtud.

New Yorgis kogunesid kohtumaja ette ka Donald Trumpi toetajad ja taunijad.

The Wall Street Journal juhtis tähelepanu, et tegu on Ameerika Ühendriikide jaoks ajaloolise kohtuasjaga, kuna süüdistatakse endist ametis olnud USA presidenti süüteo sooritamises. Samuti teeb olukorra keeruliseks asjaolu, et Donald Trump on teatanud soovist kandideerida 2024. aastal USA presidendiks, mistõttu Trumpi presidendiks kandideerimise kampaania ühtib kohtus käimisega.

New Yorgi ringkonnaprokuröri abi Catherine McCaw ütles, et prokuratuur tahab kohtuasjaga alustada 2024. aasta jaanuaris. Samal ajal algavad USA vabariikliku erakonna eelvalimised ning 2024. aasta sügisel toimuvad USA presidendivalimised. Üks Donald Trumpi advokaat viitas, et Trumpi õigusmeeskond tahab kohtuasja menetlemise hilisemaks lükata.

Donald Trump tõenäoliselt vangi ei lähe, kuna äriandmete võltsimine defineeritakse e-klassi süüteoks (Class E felony), mis on süütegude madalaim aste. Kuigi maksimaalselt võidakse selle eest panna inimene süüdimõistva otsuse korral kuni neljaks aastaks vangi, siis tavapraktikas karistatakse esmarikkujaid leebelt.

Juriidiliselt võib Donald Trumpi kohtuasi samas ebakindel olla, kuna ükski New Yorgi kohus ei ole varem otsustanud, et osariigi prokurörid võivad föderaalse valimiskampaania rahastamise kuriteo varjamise eest äridokumentide võltsimise süüdistust esitada.

Manhattani vandekohus otsustsas eelmisel nädalal esitada Trumpile kriminaalsüüdistuse asjas, mis tuleneb 2016. aastal vaigistusraha maksmisest pornostaar Stormy Danielsile.

Manhattani prokuratuur avaldas hiljem Donald Trumpi vastu esitatud 13 lehekülge pika süüdistusdokumendi, milles tuukse esile endise presidendi pingutused ebaseaduslikult varjata Stormy Danielsile vaikimisraha maksmist.

Süüdistuses tuuakse otse esile, et Donald Trump varjas sihipäraselt talle kahjulikku teavet 2016. aasta presidendivalimiste ajal. Süüdistuse kohaselt rikkus Trump valimisseadusi, võltsis äriandmeid ja esitas maksude maksmisel valeinfot.