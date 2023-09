USA prokurör tahab Trumpile piiranguid kohtuasja kommenteerimisel

Prokurör Jack Smithi sõnul võivad Trumpi korduvad rünnakud ja "süüdistav retoorika" mõjutada Kapitooliumi ründamist arutava vandekohtu hoiakuid. Smith soovib, et Trumpile keelataks halvustavate avalduste tegemine kõigi juhtumiga seotud isikute kohta.

Prokuröri hinnangul püüab Trump sarnaselt 2020. aasta presidendivalimistega, kui ta ei osutunud tagasivalituks ja ta püüdis õõnestada ühiskonna usaldust valimiste korraldajate suhtes, teha nüüd sama kohtu suhtes.

Prokurörid palusid kohtunikul piirata Trumpi võimalust kommenteerida isikuid, tunnistusi või võimalike tunnistajate usaldusväärsust ning teha avaldusi "mis tahes osapoole, tunnistaja, advokaadi, kohtupersonali või potentsiaalsete vandekohtunike kohta, mis on halvustavad, sütitavad või hirmutavad".

Prokuröri hinnangul on kohtualuse "lõpmatud avalikud postitused, mis tekitavad viha ja umbusku justiitssüsteemi, kohtu ja prokuröride vastu, juba avaldanud avalikkusele mõju."

Samas palus Trumpi juristide meeskond selle nädala alguses ringkonnakohtunik Tanya Chutkanil end taandada, viidates tema kommentaaridele 6. jaanuari 2021 mässuga seotud juhtumite kohta. Chutkan on Kapitooliumi ründamise kohta avalikult öelnud, et see on rünnak Ameerika demokraatia vastu ja hoiatanud tulevase poliitilise vägivalla ohu eest. Trumpi advokaatide hinnangul tuleks selliseid ütlusi, mis tehti enne kohtuistungit, pidada "diskvalifitseerivaks".

Trumpi 2020. aasta valimistesse sekkumise uurimine on üks neljast endise presidendi vastu suunatud kriminaalasjast. Trumpile esitatakse selles juhtumis neli süüdistust, mille üheks episoodiks on tema toetajate tungimine Kapitooliumile 2021. aasta 6. jaanuaril.

Kohus on määranud Trumpi kohtuprotsessi alguskuupäevaks 4. märtsi 2024, mis tähendab, et see toimub Trumpi presidendivalimiste võidujooksu keskel.