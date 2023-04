Briti luure: Vene väed on Bahmutis hoo sisse saanud

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma ülevaates, et Vene relvajõud on Bahmutis täiendavat edu saavutanud ning ohustavad Ukraina peamist tarneteed linnast läänes. Samuti on brittide hinnangul Vene regulaarvägede ja Wagneri komandörid koostööd parandanud.

Oluline reedel, 7. aprillil kell 09.52:

- Suurbritannia kaitseministeerium: Vene väed on Bahmutis edu saavutanud;

- Venemaa pommitamises sai seitse inimest viga;

- Xi Jinping: Hiina prioriteet on lõpetada sõda;

- Leedu teatas uuest abipaketist Ukrainale;

- Venemaa prokurörid nõuavad Kara-Murzale 25-aastast vanglakaristust;

- New York Times: Pentagon uurib salastatud Ukraina sõjadokumentide leket

Venemaa pommitamises sai seitse inimest viga

Venemaa pommitamine vigastas neljapäeva õhtul Lõuna-Ukrainas Hersoni piirkonnas seitset inimest, ütles piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Telegramis, vahendas CNN.

Oleksandr Prokudini sõnul tabasid rünnakud mitmeid asulaid Dnipro jõe ääres Berislavi linna lähedal.

Prokudini sõnul sai kuus inimest haavata droonirünnakus Zmiivka külale ja lähedalasuvas Kozatske asulas sai vigastada veel üks inimene. Meditsiinitöötajad osutasid piirkonnajuhi sõnul erakorralist abi ja viivad vigastatud tsiviilisikud lõpuks Hersoni suurema linna haiglasse.

Samuti ründasid Vene relvajõud viit asulat Sumõ oblastis.

Xi Jinping: Hiina prioriteet on lõpetada sõda

Pekingi peamine prioriteet on saavutada relvarahu ja lõpetada sõda Ukrainas, ütles Hiina president Xi Jinping Euroopa Liidu Komisjoni juhile Ursula Von der Leyenile ja Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile nende neljapäevasel kohtumisel, vahendas CNN.

Xi rõhutas oma seisukohta, et sõda Ukrainas ei ole konflikt Hiina ja Euroopa vahel.

"Hiina kutsub kõiki osapooli üles jääma rahulikuks ja mõistlikuks ning tegema koostööd, et luua tingimused rahuläbirääkimisteks... Oleme vastu katsetele, mis valaksid õli tulle ja muudaksid olukorra keerulisemaks," seisis kohtumise ametlikus teates, lisades, et Hiina püüab mängida aktiivset rolli. rahukõneluste ja dialoogide edendamisel.

Xiga kohtunud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Hiina president on valmis rääkida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Leedu teatas uuest abipaketist Ukrainale

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas 6. aprillil, et Leedu annab Ukrainale uue sõjalise abipaketi, mille suurus on 41 miljonit eurot.

"See (abi) koosneb saadetud seadmetest, uutest hankimistest, panustest rahvusvahelistesse fondidesse," ütles Anušauskas sotsiaameedias.

Venemaa prokurörid nõuavad Kara-Murzale 25-aastast vanglakaristust

Venemaa prokurörid nõuavad Kremli kriitikule Vladimir Kara-Murzale 25-aastast vanglakaristust, vahendas The Kyiv Independent.

Teda süüdistatakse riigireetmises, Venemaa sõjaväe kohta "valeinformatsiooni" levitamises ja nn ebasoovitava organisatsiooni toetamises, teatas Venemaa riikliku kontrolli all olev meedia RIA Novosti.

Venemaa võimud pidasid Kara-Murza kinni 2022. aasta kevadel, kuna ta võttis sõna Venemaa täiemahulise sõja vastu Ukraina vastu. Kreml kuulutas ta ka niinimetatud "välisagendiks".

New York Times: Pentagon uurib salastatud Ukraina sõjadokumentide leket

Ameerika ja NATO salajased plaanid abi andmiseks Ukrainale enne eeldatavat eelseisvat pealetungi postitati sotsiaalmeediasse selle nädala alguses, mistõttu Pentagon alustas uurimist, ütlesid Bideni administratsiooni kõrgemad ametnikud New York Timesile.

Pentagon uurib, kes võis olla dokumentide lekkimise taga. Sõjaväeanalüütikute sõnul on dokumente esialgsest vormingust teatud osades muudetud, ülehinnates Ameerika hinnanguid Ukraina vägede sõjas hukkunute arvu ja alahinnates Vene vägede hukkunute arvu.

Dokumentides sisalduv teave kirjeldab ka Ukraina sõjaväe kontrolli all oleva laskemoona, sealhulgas Himarsi raketisüsteemide laskemoona kulumäärasid.

Suurbritannia kaitseministeerium: Vene väed on Bahmutis edu saavutanud

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et viimastel päevadel on Vene väed Bahmuti lahingus taas hoo sisse saanud. Alates 2023. aasta märtsi lõpust oli nende edasiliikumine suures osas seiskunud.

"Venemaa on saavutanud täiendavat edu ja on nüüd suure tõenäosusega jõudnud kesklinna ning vallutanud Bahmutka jõe läänekalda. Ukraina peamine tarnetee linnast läänes on tõenäoliselt tõsiselt ohus," kirjutavas britid.

Vene regulaarväed, sealhulgas tõenäoliselt õhudessantväelased, on brittide hinnangul piirkonda tugevdanud ja Venemaa kasutab selles sektoris tõhusamalt taas suurtükiväge.

"On reaalne võimalus, et kohalikul tasandil on Wagneri ja Vene regulaarvägede komandörid oma jätkuva vaenu peatanud ja koostööd parandanud," seisis ülevaates.