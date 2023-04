USA tööturg näitab jahtumise märke, mis on analüütikute hinnangul hea uudis föderaalreservile, kelle peamine mure on inflatsioon. Tõenäoliselt tõstetakse hinnatõusu pidurdamiseks intressimäärasid veel ka mais, kuid see võib jääda viimaseks korraks.

Märtsis loodis USA-s juurde 236 000 töökohta, mis on oluliselt vähem kui jaanuaris ja veebruaris. Töötuse määr on endiselt madal ja püsib 3,5 protsendi juures.

"See näitab, et tööturg on endiselt tugev. See on üllatavalt vastupidav kasvavatele intressimääradele, kuid hakkab samal ajal vaikselt jahtuma," ütles majandusanalüütik Daniel Zhao.

Analüütikute sõnul on ettevõtted hakanud aina rohkem ka töökohti kärpima, eriti teenindus- ja tervishoiusektoris. CBS-i uudiste majandustoimetaja Jill Schlesingeri sõnul võib see rahustada föderaalreservi, kelle peamine mure on inflatsioon.

"Föderaalreserv soovib tööturu jahtumist näha. Põhjus on selles, et kui tööturg ja palgad kasvavad jõuliselt, siis see tähendab, et inimestel on taskus rohkem raha, mida kulutada. See kulutamine võib kaasa aidata hinnatõusu," ütles Schlesinger.

Schlesingeri arvates on tõenäoline, et föderaalreserv tõstab intressimäärasid ka veel mais, kuid kui inflatsioon näitab sellel kuul pidurdumise märke, siis võib see olla viimane kord.