Saksamaa sulgeb laupäeval viimased kolm tuumajaama

Saksa Liitvabariigis suletakse laupäeval seni töös olnud tuumajaamadest viimased kolm, vahendas Saksa ZDF. Nendeks on Isar 2, Neckarwestheim ja Emsland.

Saksa roheliste sekka kuuluv majandusminister Robert Habeck lubas, et Saksamaa energiajulgeolek on tagatud hoolimata tuumajaamade sulgemisest. Habeck juhtis tähelepanu, et Saksamaa elas energiakriisi taustal talve üle ning riigi gaasimahutid on täidetud ja Saksamaa rannikule on rajatud uued vedelgaasi vastuvõtmise terminalid. Samuti on üha tähtsamat rolli kandmas taastuvad energiaallikad.

Viimased kolm tuumajaama oleks pidanud algselt töö lõpetama 2022. aasta lõpus, kuid tulenevalt Vene-Ukraina sõja tekitatud energiakriisist otsustas Saksa valitsuskoalitsioon nende eluiga pikendada üle talve.

Tuumajaamade sulgemist kritiseeris opositsioonis oleva Saksa kristlike demokraatide (CDU) parlamentaarse grupi juht Jens Spahn, kelle sõnul on tuumajaamade sulgemine tume päev kliimakaitsele, kuna puudujääv elekter toodetakse nüüd kivisöega. Saksa majandusliberaalse erakonna FDP peasekretär Bijan Djir-Sarai kritiseeris samuti tuumajaamade sulgemise otsust, nimetades seda strateegiliseks veaks pingelises energiaolukorras.

FDP koos Saksa roheliste ja sotsiaaldemokraatidega moodustavad praeguse Saksa valitsuse.