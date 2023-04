Tulevane haridusminister: koalitsioon tahab aidata üle 30 õpilasega algkoolidel jätkata

Uus valitsus kavatseb muuta koolide rahastamismudelit selliselt, et omavalitsustel oleks võimalik pidada kuni kuueklassilisi koole, kus õpib vähemalt 30 õpilast, ütles uueks haridusministriks esitatud Kristina Kallas (Eesti 200).

"Kuni kuueklassiliste koolide pidamisel tehakse rahastamismudeli muutus, sest tänane pearahapõhine mudel ei võimalda säilitada neid koole, sest see on liiga väike raha, et neid koole pidada," rääkis Kallas kolmapäeval "Terevisioonis".

Tema sõnul puudutab see esimest ja teist kooliastet ehk 7-11-aastaseid lapsi, kellel peaks säilima kodulähedane kool, ehk need lapsed ei peaks sõitma kooli kümnete kilomeetrite kaugusele.

"Rahastusmudel muutus järgmisest õppeaastast – loodetavasti me jõuame selle järgmiseks õppeaastaks kehtestada – annab omavalitsustele võimaluse neid koole edasi pidada ilma et eelarve ei jookseks miinusesse," märkis Kallas.

Küsimusele, kui palju peaks sellistes koolides õpilasi olema, vastas Kallas, et muutus puudutab koole, kus käib vähemalt 30 õpilast. "Seal on väike üleminekukoht - 20-30 õpilast -, aga vähem kui 20 õpilasega koolidega on muidugi keerulisem," lisas ta.

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sõlmitud koalitsioonilepingus lubatakse välja töötada koolivõrgu rahastusmudel, mis soodustab kodulähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise kooliastmega koolide pidamist. Kõik maakoolid 1.-6. klassis lähevad klassipõhisele rahastusele tingimusel, et seal õpib kolme aasta keskmisena 30 või rohkem last. Klassipõhine rahastus väheneb sujuvalt vahemikus 30 kuni 20 last, seisab koalitsioonileppes.