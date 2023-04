Reinsalu: loomulikult suudavad vaenulikud riigid meie mobiiltelefone pealt kuulata

"Küsimus sellest, et kas meile vaenulikel riikidel, kui me räägime taskutelefoni vestlustest Eesti territooriumil, on võimekus pealt kuulata, siis aus vastus on: loomulikult see võime on olemas. Nii et seda ma oma telefonivestlustes arvestan, tundlik informatsioon käib muude kanalite kaudu," rääkis Reinsalu kolmapäeval Raadio 2 saates "Hommik!".

"Paratamatult lõviosa vestlustest on tavatelefonis, aga nii oma kolleegidega kui ka muus kontekstis ma arvestan sellega, et see võib olla kusagil lehes," lisas ta.

Reinsalu märkis, et riigil on olemas ka sellised sidevahendid, mis pealtkuulamist ei võimalda ning tundlikud vestlused peetakse nende kaudu.

Puudutades Ameerika Ühendriikides vallandunud luureandmete lekke skandaali, kus selgus ka, et luuratakse oma liitlaste järel, ütles Reinsalu, et ükski riik ei kommenteeri oma luuret puudutavat infot avalikult ka oma partneritele.

"Aga kui me avameelselt räägime, siis on selge, et kujutada ette, et Ameerika Ühendriigid vaba maailma juhtriigina, kelle käsutuses on tuumaarsenal kogu meie julgeoleku tagamiseks ja et nad kõikehõlmavalt informatsiooni ei kogu – see oleks ju naiivne," lisas ta.

Reinsalu kommenteeris ka Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni Hiina-visiidi järel öeldut, milles Macron soovis distantseeruda konfliktist Hiina ja Taiwani vahel.

"Macron kindlasti ei räägi kogu Euroopa nimel," ütles Reinsalu ning lisas, et Macroni mõttekäik USA suunal jääda neutraalseks võimalikus konfliktis kommunistliku Hiina Rahvavabriigi ja Taiwani vahel, kus USA on lubanud toetada Taiwani, on kummaline. "Ei ole mõistlik anda signaali distantseeruda Ameerika Ühendriikidest," rõhutas Reinsalu.

Uues riigikogus opositsiooni jääva Isamaa poliitik kritiseeris intervjuus ka uue valitsuse maksuplaane.