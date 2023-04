Taiwan leidis uue viisi Xi Jinpingi mõnitamiseks

Ajaleht The Times kirjutab, et Taiwanis on saanud populaarseks vastupanu sümboliks märk, mille peal on näha, kuidas must karu annab Karupoeg Puhhile vastu hambaid. Inimesed on mitu aastat kasutanud Puhhi tegelaskuju, et heita nalja Hiina kompartei juhi Xi Jinpingi üle.