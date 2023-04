Alampalga tõstmise plaan on tekitanud koalitsioonipartnereis vastakaid arvamusi

Koalitsioonikõnelustel oli just sotsiaaldemokraatide soov tõsta alampalka. Eesmärgiks lepiti kokku alampalga tõus 2027. aastaks 60 protsendini mediaanpalgast.

"Kui seda alampalka on võimalik tõsta kolmepoolse kokkuleppena, kus on tööandjad, töötajad ja riik, siis see on meie eelistatud versioon. Kui seda pole võimalik teha, siis saab seda teha koalitsioonikokkuleppena valitsus," ütles Läänemets.

Tulevase rahandusministri, reformierakondlase Mart Võrklaeva sõnul ei ole aga Reformierakond nõus alampalga tõusu seadusesse kandma, sest kolmepoolsed läbirääkimised tööandjate ja ametiühingutega alles käivad.

"Alampalka on alati kokku leppinud ametiühingud ja tööandjad omavahel ja see on nende ülesanne ja nemad tunnevad seda kõige paremini, kellel on millised soovid ja kellel on mingid võimalused," kommenteeris ta.

Eesti 200 parlamendifraktsiooni esimeheks saanud Marek Reinaas ütles, et ettepanekut arutati juba kõneluste ajal ametiühingute ja tööandjatega ning kõik pooled eesmärgiga nõustusid.

"Samuti oldi nõus ka sellega, et iseenesest eesmärk jõuda nelja aasta pärast sinnani, kus alampalk on 60 protsenti mediaanpalgast, on hea, ja teisest küljest ka ilmselt tehtav. Ja seetõttu täpselt selline kokkulepe ka koalitsioonilepingusse kirja läks. Ma ausalt öeldes ei saa mitte kuidagi aru, milles praegu probleem on," rääkis Reinaas.

Alampalga punkti koalitsioonileppesse saamiseks nõustusid sotsiaaldemokraadid, et niinimetatud maksuküür kaotatakse. Kui aga alampalka tõsta ei õnnestu, võib Läänemetsa sõnul ära jääda ka maksuküüru kaotamine.

"Võib ju ühe ja teise asja, mõlemad, ära jätta, siis on nulliring ja tegelikult saab kõiki teisi asju ka koalitsioonilepingus ellu viia, aga see meie eesmärk ei ole," ütles ta.

Läänemets lisas, et siis tuleb üle vaadata kogu maksupoliitika. Koalitsioonist välja astuda sotsiaaldemokraadid seepärast ei plaani.

Maikuus istutakse taas ametiühingute ja tööandjatega maha ning siis pannakse paika, kas alampalk tõuseb või mitte.