Uus koalitsioon soovib keelata hasartmängude ja kiirlaenude reklaamid

Koalitsioonilepingus on toodud välja, et kiirlaenude, veebiennustusmängude ja hasartmängude reklaamid keelustatakse. Sellise otsusega loodetakse ennetada inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse.

"Eelkõige me oleme mõelnud seda, et täna on meil osa hasartmängudest keelatud, aga spordiennustusmänge reklaamitakse hommikust õhtuni. Me kõik teame, kui suur kahju see ühiskonnale on. Inimesed, kellel on see mängusõltuvus, võivad sinna jääda. See lõhub peresid. Ma julgen oletada, et see kahju võib olla ühiskonnale oluliselt suurem, mis selle tagajärjel tekkida võib," selgitas keelu vajalikkust siseminister Lauri Läänemets (SDE).

Ta avaldas lootust, et lähiajal selliseid reklaame tänavapildis enam näha ei ole.

Reklaamispetsialist Joel Volkovi sõnul võib reklaamide keelustamine tuua kaasa varjatud reklaame või otseturunduse eri vorme.

Volkov ütles, et keelustamise tulemusel võib turundus hakata veel enam panema rõhku sotsiaalmeediale. Siinkohal tekib küsimus, kuidas kontrollida sotsiaalvõrgustikes toimuvat. Volkovi sõnul on seal toimuvat võimatu täielikult jälgida. Reklaamikeeld tooks Volkovi hinnangul kaasa ka rahastuse küsimused.

"Täna on seis, et sama võrra reklaamiraha, mis liigub Eesti turu sees, liigub ka turult välja. See ei maksa Eestis ühtegi maksu. Igasuguse keeluga see maht liigub tõenäoliselt välja ja Eesti turule reklaamiraha või meediaraha jääb aina vähemaks," tõdes Volkov.

Koalitsioonileppes reklaamide keelustamise osa on üllatav, sest praegu kehtib tugev regulatsioon, mis on kehtestatud tarbijakaitseameti poolt, ütles Hasartmängude Korraldajate Liidu direktor Tõnis Rüütel. Tema sõnul lõigatakse reklaami keelustamisega sidemed Eesti spordiliigade, klubide ja kultuuri toetamisega.

Rüütel ütles, et viimastel aastatel on liit pidanud koostöös tarbijakaitseameti ja majandusministeeriumiga läbirääkimisi reklaamireeglite kaasajastamiseks.

"Sõltumata nüüd nendest muudatustest on meil tarbijakaitseameti peadirektori Kristi Talvinguga praegu aeg kokku leppimisel, et kohtuda ja arutada see juhend läbi. Võimalik, et seal tuleb ka midagi karmistada," ütles Rüütel.

Küsimusele, kas UNIBET Arena peab keelu tulemusel vahetama nime, vastas Läänemets, et praegu pole see veel selge. Ta lisas, et kui keeld tuleb, siis see rakendub kõigile.

Reklaamide keeluga loodab uus koalitsioon tugevdada ka nõustamist ehk pakkuda abi neile inimestele, kes on nende mängude tõttu jäänud kehva olukorda, on sõltuvuses ja kelle pered seetõttu kannatavad.