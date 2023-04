Kütuseaktsiis hakkab tuleva aasta maist tõusma

2020. aasta kevadel langetas valitsus koroonakriisi pehmendamiseks kütuseaktsiisi kaheks aastaks ehk kuni eelmise aasta 30. aprillini. Nii sai diislikütuse aktsiisimääraks 372 eurot 1000 liitri kohta ning langesid ka eriotstarbelise diislikütuse, kerge ja raske kütteõli, maagaasi- ja elektriaktsiis.

2021. aasta sügisel võttis riigikogu vastu seadusemuudatused, millega pikendati vähendatud aktsiisimäärade kehtivust tänavuse aasta 30. aprillini.

Mullu sügisel otsustas valitsus kehtivaid aktsiisimäärasid veel aasta võrra pikendada, nii et aktsiisitõus lükkuks 2024. aasta kevadesse. Ühtlasi tähendas see, et tänavu maist algama pidanud kütuse- ja elektriaktsiisimäärade lauge tõus kriisieelsele tasemele algab tegelikult järgmise aasta maist.

Koalitsiooniläbirääkimistel otsustati, et aktsiisitõusu osas midagi ei muudeta, kinnitas Võrklaev ERR-ile.

"Otsused on tehtud, need jäävad kehtima," ütles Võrklaev. "Lauge tõus on ette nähtud ja hetkel pole plaanis seda otsust muuta. See, mis on otsustatud, on plaan jõusse jätta."

Kütuseaktsiis tõuseb järk-järgult aastatel 2024-2027 ja jõuab lõpuks kriisieelsele tasemele, milleks oli 493 eurot 1000 liitri kohta.