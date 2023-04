Varbla elanikele tuli tuumajaama uudis ootamatuna

Paljud Varbla elanikud on šokeeritud uudisest, et nende kodukanti võidakse tulevikus tuumajaam rajada. Ent on neidki, kes selles positiivset näevad.

Varbla oli varem omaette vald, aga 2017. aastast, kui haldusreform toimus, on see Lääneranna valla osa. Enamik neist, kellelt "Aktuaalne kaamera" tuumajaama kohta arvamust küsis, polnud uudisest veel kuulnudki.

"Mul hakkas süda kloppima praegu, vererõhk tõusis selle peale. Ei mina küll ei tahaks Varblasse tuumajaama. Ma sellepärast siin elangi, et siin on metsad ja mered. Aga targad mehed ja naised on vaadanud seda asja, võib-olla ei olegi nii hull. Kas nad on kõige targemad, küsimus..." lausus Lembi.

"See võtab täitsa sõnatuks. Mis mõttes tuumajaam? Mis mõttes Varblasse? Eestis võiks mõni ilus koht ka alles (jääda). Metsad me rüüstame ära, kõik on ära rüüstatud. Milleks meile veel see tuumajaam? Ma arvan, et on teisi alternatiive ka, kust elektrit saab," ütles Kairi.

Peeter Pung peab Pivarootsi külas tuulikus majutusasutust. Mereni on sealt 700 meetrit, Varbla pole kaugel. Tuumajaamast ei taha ta kuuldagi.

"Kui valitsus ütleb, et siia peab tulema, siis me võime demokraatiat mängida, natuke nalja teha. Kui riik ei suuda ise ehitada, siis kindlasti hakkavad eraettevõtted nägema tulu teenimise võimalust. Kui tulevad otsused, siis me lihtsalt allume nendele. Ja kui ei allu, siis me lihtsalt kolime siit ära," lausus Pung.

Samuti Pivarootsi külas elav näitleja Andrus Vaarik vaatab asjale palju optimistlikumalt. Tema meelest pole selles midagi hullu, kui sinna tulevikus tuumaelektrijaam rajatakse. Meie naabrid soomlased saavad ju hakkama.

"Meie oma Eesti tuumajaam, kui eestlased selle eest hoolitsevad, siis mina ei karda midagi. Ma olen üldse teaduse ja progressi usku, mulle väga moodsad asjad meeldivad. Mina olen väga poolt. Läänemaa on alati olnud vaene ja kidur. Kui siia tuleb töökohti juurde ja elu ja..." rääkis Vaarik.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles, et pole end veel tuumajaama lainele viia suutnud, sest mure koolidega pole siiani lahendust leidnud.