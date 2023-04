Sõja 414. päev: Ukraina on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu

Ukraina peaprokuröri Andri Kostini sõnul on Ukraina prokuratuur registreerinud rohkem kui 77 000 Ukraina pinnal korda saadetud sõjakuritegu. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et USA president Joe Biden peab sekkuma, et saada Korea suurtükimürsud Ukrainale. Soome ei näe mõtet arutada enda F/A-18 Hornet hävituslennukite Ukrainale annetamist.

Oluline neljapäeval, 13. aprillil kell 21.08:

- Haagi arbitraažikohus nõuab Venemaalt Ukraina kasuks välja viis miljardit dollarit Naftogazi Krimmi varade kaotuse tõttu;

- Ukraina kaitsejõud tõrjusid peastaabi sõnul ööpäeva jooksul 45 Vene rünnakut ja tulistasid alla kaks drooni;

- Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu;

- Poola peaminister: Biden peab sekkuma, et saada Korea mürsud Ukrainale;

- Soome kaitseminister Kaikkonen: Soome hävitajate Ukrainale andmist pole mõtet arutada;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 540 sõdurit ja 7 suurtükisüsteemi.

Saksamaa andis Poolale loa saata Ukrainale hävitajaid

Berliin andis Poolale loa saata Ukrainasse vanu hävitajaid Mig-29, teatasid Saksa ajalehed Spiegel ja Süddeutche Zeitung.

Poola esitas varem Saksamaale ametliku taotluse saada luba, et Varssavi saaks saata Ukrainasse külma sõja aegseid hävitajaid Mig-29.

Poola on juba kaheksa hävitajat Ukrainasse saatnud. Poola tahab nüüd Ukrainasse saata hävitajad, mis pärinevad Ida-Saksamaa varudest. Nõukogude Liidus toodetud hävitajad kuulusid varem Ida-Saksamaale ja 23 neist tarniti 2002. aastal Poolale, vahendas Deutsche Welle.

Kiiev: Venemaa üritab Bahmutit põhjast ja lõunast ümber piirata

Ukraina relvajõud teatasid, et Vene väed üritavad Bahmutit põhjast ja lõunast ümber piirata. Venemaa kaitseministeerium väitis neljapäeval, et riigi väed on linna juba ümber piiranud.

Venemaa rahastatud palgasõdurite grupeeringu juht Jevgeni Prigožin siiski ütles, et Bahmut pole veel ümber piiratud. Ka Ukraina lükkas Venemaa kaitseministeeirumi väited tagasi. Ukraina relvajõudude ida ringkonna esindaja Serhi Tšerevatõi ütles, et Ukraina väed suudavad endiselt linnas võitlevad sõdureid varustada ning haavatuid evakueerida.

Serbia president teatas, et riik pole Ukrainale relvastust tarninud

Pentagonist lekkinud saladokumendi kohaselt nõustus Serbia tarnima Ukrainale relvastust.

"Serbia ei ole ega kavatse Ukrainasse relvi eksportida. Serbia ei kavatse ka Venemaale relvastust ja laskemoona tarnida," teatas Serbia president Aleksandar Vucic.

Haagi arbitraažikohus nõuab Venemaalt välja viis miljardit

Ukraina riikliku nafta- ja gaasiettevõtte Naftogazi juhatuse esimees teatas, et Haagi alaline arbitraažikohus otsustas ettevõtte kasuks mõista Venemaalt välja viis miljardit dollarit. Haagi kohtu otsuse kohaselt peab Venemaa kompenseerima Naftogazile alates 2014. aastat Krimmi poolsaarel kaotatud varad.

Venemaa võimud väitsid, et hakkavad uurima Ukraina sõjavangil pea maha võtmist

Vene sõjameelsete kontode poolt jagati teisipäeva õhtul laialdaselt videot, milles on näha Ukraina sõduri hukkamist, kellel lõigati elus olles noaga pea maha. Videosalvestises on näha Vene sõdurit, kes näitab kaamerale hukatud Ukraina sõjavangi kuulivesti

Venemaa prokuratuur väitis neljapäeval, et hakkab juhtunut uurima. "Et hinnata nende materjalide usaldusväärsust ja teha asjakohane otsus, siis seetõttu saadeti need materjalid uurimisasutustele," teatas prokuratuur.

Videosalvestist kommenteeris ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. "See video oli kohutav, kuid kõigepealt peame kontrollima selle autentsust," ütles Peskov.

Ukraina välisministeerium lubas, et kõik Ukrainas sõjakuritegusid teinud isikud, sh Vene Föderatsiooni kõrgeim juhtkond pannakse vastutama.

Norra saadab välja 15 Vene saatkonna töötajat

Norra välisministri Anniken Huitfeldti sõnul on kõnealused 15 isikut toime pannud tegusid, mis ei sobi kokku nende diplomaatilise staatusega.

"Me ei räägi tavalistest diplomaatidest, vaid diplomaatilise katte all tegutsevatest luureohvitseridest. Nende tegevus ohustab Norra huve," teatas Huitfeldt.

Venemaa välisministeerium teatas, et Moskva astub vastusamme.

"Venemaal pole põhjust vastata. Meil on Venemaal Norra diplomaate, kuid ükski neist pole luureohvitser, "ütles Huitfeld.

Aasta tagasi aprillis saatis Norra riigist välja kolm Venemaa diplomaati.

Ukraina majandus langes 2022. aasta pea kolmandiku võrra

Ukraina statistikaameti hinnangul vähenes Ukraina sisemajanduse kogutoodang 2022. aastal sõja tõttu 29 protsenti. Veel 2021. aastal oli Ukraina majanduskasvuks 3,4 protsenti.

Ukraina kaitsejõud tõrjusid 45 rünnakut ja tulistasid alla kaks drooni

Ukraina relvajõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tõrjusid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul 45 Vene vägede rünnakut ning tulistasid alla kaks Vene Orlan-10 drooni.

Ukraina Peastaabi sõnul tulistasid Vene väed Slovjanski linna pihta kaks S-300 õhutõrjeraketti. Samuti ründas Venemaa Ukrainat kaks korda rakettidega ning 32 korda õhurünnakuga. Samuti tulistati üle 40 korra Ukraina positsioonide pihta mitmikraketiheitjatest. Peastaap rõhutab, et raketi- ja õhurünnakute tõenäosus on jätkuvalt kogu Ukraina territooriumil väga suur.

Vene väed jätkavad kaotustest hoolimata pealetungioperatsioone Lõmani, Bahmuti, Avidijivka ja Marijinka suunal. Ukraina peastaap lisas, et Valgevene relvajõud algatasid enda relvajõudude lahingkontrolli, kuhu kaasata ka reservväelased. Vene väed hoiavad samal ajal sõjalist kohalolu Ukrainaga piirnevas Kurski ja Belgorodi oblastis.

Ukraina peastaabi teatel tegid Vene väed ebaõnnestunud pealetungikatse Bahmuti lähistel Hromovest põhja pool ning Bohdanivka ning Predtšino lähistel. Hromove ja Bohdanivka asuvad Bahmuti linnast loodes. Bahmut on jätkuvalt Vene vägede poolt kolmest suunast ümber piiratud. Predtšino küla paikneb Tšassiv Jarist lõuna poolt Bahmuti varustustee lähistel.

Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu

Ukraina peaprokurör Andri Kostin ütles intervjuus The Washington Postile, et Ukraina prokuratuur on registreerinud rohkem kui 77 000 sõjakuritegu Ukraina pinnal. Kostini sõnul on sõjakuritegude hulgas mitte ainult mõrv, alandamine ja vägistamine, vaid ka eraomandi hävitamine, küüditamine ning ukrainlaste kinnipidamine okupeeritud aladel. Sellele lisandub suures mahus rüüstamine okupeeritud aladel ja teised sõjakuriteod.

Andri Kostin rõhutas, et rohkem kui 99 protsenti sõjakuritegudest ukrainlaste vastu menetletakse ära Ukraina prokuratuuri ja kohtusüsteemi poolt. Kostini sõnul on 305 isikule esitatud sõjakuritegude osas kahtlustus ning 150 inimesele süüdistus. Ukraina kohtud on praeguseks süüdi mõistnud 30 Vene sõjakurjategijat, kes on pannud toime sõjakuritegusid Ukraina pinnal.

Poola peaminister: Biden peab sekkuma, et saada Korea mürsud Ukrainale

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles kolmapäeval, et Ukraina vajab Lõuna-Korea päritolu suurtükimürske ning see laskemoonatarne saab võimalikuks ainult USA presidendi Joe Bideni isikliku sekkumise puhul, teatas The New York Times.

Mateusz Morawiecki on sel nädalal USA-s ning kohtub USA ametiisikute ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajatega. Hiljuti lekkinud USA luureandmete kohaselt võib Poola vahendada Lõuna-Korea suurtükimoona Ukrainale, kuid korealased on sellise plaani osas tõrksad, selgitas The Kyiv Independent.

Kaikkonen: Soome F/A-18 hävitajate Ukrainale andmist pole mõtet arutada

Soome kaitseminister Antti Kaikkonen ütles kolmapäeval, et arutelu võimaliku Soome F/A-18 Hornet hävituslennukite annetuse üle on praegu ebaoluline küsimus. Kaikkonen rõhutas, et Soome kasutab neid lennukeid järgmistel aastatel ise ning seejärel saab nende tööiga läbi, vahendas Yle.

Ukraina esitas märtsi lõpus palve kolmepoolseteks kõnelusteks Kiievi Washingtoni ja Helsinki vahel, et arutada F/A-18 Hornet hävituslennukite tarnet Ukrainale, teatas tollal Helsingin Sanomat.

ISW: Venestamine on Venemaale kahjulik

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Kremli venestuskampaania Ukrainas kahjulik Venemaale nii siseriiklikult kui ka välismaal, kuna tugevdab rahvuslikku ideoloogiat ja Vene rahvusvähemuste kriitikat Venemaa sees.

ISW juhib tähelepanu, et Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas on enda ideoloogiat saanud esile tuua väga jõulised meediategelased, kes on oma arusaamasid projitseerinud nii ukrainlaste kui ka mitte-slaavi Vene vähemuste peale. See trend jätkub tõenäoliselt ka lähiaastatel ilmestama Venemaa siseriiklikku inforuumi.

Mõttekoda rõhutab, et Venemaa suunab relvajõududesse tihti rahvusvähemusi ja migrante ning seetõttu toimub okupeeritud Ukraina alade venestamine nende inimeste poolt, keda omakorda Venemaal püütakse venestada.

ISW mõttekoda kommenteeris ka hiljuti ilmsiks tulnud videot, kus on näha Ukraina sõduri pea maha lõikamine ning juhtis tähelepanu, et paljud Vene sõjablogijad kommenteerisid seda juhtumit. Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringuga seotud Telegrami kontod püüdsid seda juhtumit ka õigustada.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 540 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 180 590 (võrdlus eelmise päevaga + 540);

- tankid 3646 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 7053 (+10);

- lennukid 307 (+0);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2777 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 535 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 283 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2339 (+5);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5637 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 320 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Vene väed tõendatult kaotanud üle 10 000 ühiku sõjatehnikat, mille hulka kuuluvad nii hävinud, vastase kätte langenud kui ka kahjustada saanud masinad. Ainuüksi tanke on Vene väed Oryxi hinnangul kaotanud rohkem kui 1900. Ukraina on samas Oryxi andmetel kaotanud rohkem kui 3100 ühikut sõjatehnikat, sh 480 tanki.