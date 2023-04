Pentagoni lekked: USA hinnangul on Guterres Moskva suhtes liiga leebe

Avalikkuse ette lekkinud USA luureandmete kohaselt arvab USA, et ÜRO peasekretär Antonio Guterres on Venemaa suhtes liiga vastutulelik.

Ameerika Ühendriikide valitsuse hinnangul on praegu ametis olev ÜRO peasekretär Antonio Guterres Moskva huvide suhtes liiga vastutulelik, selgus hiljuti lekkinud USA kaitseministeeriumi dokumentidest. Mitmes avalikkuse ette jõudnud dokumendis kirjeldatakse vestlusi Guterrese ja tema asemiku vahel, teatas BBC.

Lekkinud dokumendid näitavad Antonio Guterrese mõtlemist mitmes Ukraina sõjaga seotud küsimuses. Näiteks ühe dokumendi kohaselt oli Guterres Musta mere viljakokkuleppe jätkamiseks valmis võtma enam arvesse Venemaa huve. See tähendab Vene ekspordivõimekuse parandamist, sealhulgas ka selliste organisatsioonide ja isikute poolt, kes võivad olla sanktsioonide all.

USA hinnangul ilmestas ÜRO peasekretäri tegevus veebruaris laiemat suutmatust panna Moskvat vastutama Ukrainas tehtu eest. ÜRO ametiisikud samas eitavad väiteid nagu Antonio Guterres oleks Venemaa suhtes vastutulelik.

Üks ÜRO kõrge ametnik rõhutas BBC-le, et ÜRO peasekretäri fookuses on vajadus leevendada sõja mõju maailma kõige vaesemate inimeste jaoks, mis tähendab ka jõupingutusi toidu hinna alandamiseks ning väetise kättesaadavuse tagamist.

Venemaa on korduvalt kurtnud, et sanktsioonid mõjutavad negatiivselt nende vilja- ja väetiseeksporti ning on ähvardanud vähemalt kaks korda Musta mere viljakokkulepet mitte pikendada, kui Venemaa muresid ei võeta arvesse. Kuigi Venemaa vili ning väetis ei ole rahvusvaheliste sanktsioonide all, väidab Moskva siiski, et neil on raskusi viljalaevade ja kindlustuse hankimisega.

Ühe teise lekkinud dokumendi kohaselt väljendas Antonio Guterres veebruari keskel nördimust, kui Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus Euroopat üles tootma rohkem relvi ja laskemoona Ukrainas toimuva sõja tõttu.

ÜRO ametnikud ei ole USA hinnanguga rahul ning rõhutasid, et Antonio Guterres on ÜRO peasekretäri rollis avaldanud väga selgelt oma vastuseisu Vene sõjategevusele.