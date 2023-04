PPA hinnangul on olukord Eesti piiril stabiilne

Politsei- ja piirivalveameti juhi Egert Belitševi sõnul on olukord Eesti piiril stabiilne, kuid ta kinnitas ka seda, et Eestil tuleb arvestada sellega, et naaberriik Venemaa on aktiivses sõjas.

"Siin on oluline meelde tuletada, et see ränderünne ei ole läbi. Poola, Leedu ja Läti piiridel on jätkuvalt inimesi, kes üritavad sisse saada ja kes on sinna organiseeritud ja suunatud Valgevene võimude poolt," lausus Belitšev.

Ta märkis, et need rändeteed ei ole isetekkelised, vaid organiseeritud hetkel Valgevene poolt. "See tähendab seda, et olukord võib muutuda väga kiiresti. Kui poliitiline soov on tekitada survet Euroopa Liidu piiridele, siis see võib tekkida ka üleöö. Aga hetkel me näeme et olukord on stabiilne ja seal ei ole olulisi muutusi," sõnas Belitšev.