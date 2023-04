Berliin tahab, et Intel kulutaks kiibitehase ehitamisele rohkem raha

Saksamaa valitsus lubas varem, et investeerib tehasesse vähemalt 6,8 miljardit eurot. Intel lubas projekti investeerida 17 miljardit eurot. Asjaga kursis inimesed ütlesid ajalehe Financial Times, et Intel soovib, et subsiidiumid tõuseksid vähemalt 10 miljardi euroni. Saksa ametnikud ütlesid, et võivad toetust suurendada, kuid ainult sel tingimusel, kui Intel investeerib projekti rohkem raha.

"On loogiline, et kui investeering suureneb, siis kasvab ka riigipoolne tugi," ütles Saksi-Anhalti liidumaa majandusminister Sven Schulze.

"Meil on vaja, et Intel meile poolel teel vastu tuleks," ütles üks Saksa ametnik.

Saksa võimude tingimused suurendavad aga Inteli jaoks finantsilist survet veelgi. Ettevõtte teatas hiljuti, et vähendab sel aastal kulutusi. Firma müük väheneb ja Intel tahab nüüd kulutusi kärpida.

Joe Bideni administratsioon suurendab praegu aga riigi toetusi strateegilistele tööstussektoritele. USA võimud muretsevad üha rohkem, et riik sõltub liiga palju imporditud kiipidest. Seetõttu tahab USA nüüd arendada kodumaist kiibitööstust. Kodumaist kiibitööstust tahavad arendada ka Euroopa riigid.

Saksa ametnikud ütlesid, et Magdeburgi kiibitehase projekt on kooskõlas Euroopa Liidu poliitikaga, mille eesmärk on vähendada piirkonna sõltuvust kiipide impordist.

Intel teatas juba eelmise aasta märtsis, et ehitab Magdeburgi kaasaegse kiibitehase. Pärast seda on aga Saksamaal energiakulud järsult tõusnud, kuna Venemaa vähendas gaasitarneid Euroopasse. Saksamaa sulgeb laupäeval ka oma viimased kolm seni töös olnud tuumajaama.