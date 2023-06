Intel tahab ehitada Poola suure kiibitehase

Inteli teatel rajab kiibitootja Poola uue kiibitehase, mis peaks tööle hakkama 2027. aastal. Intel on uusi rajatisi ehitamas ka Saksamaale ja Iirimaale.

Kiibitootja Intel kavatseb investeerida kuni 4,6 miljardit dollarit (ligikaudu 4,2 miljardit eurot) uue pooljuhtide koostetehase ja katserajatise ehitamiseks Poola Wroclawi linna lähistele, vahendas Reuters.

Intel teatas eelmisel aastal plaanist rajada Saksamaale suur kiibikompleks. Lisaks sellele tahab Intel ehitada uusi rajatisi Iirimaale ja Prantsusmaale, et saada kasu Euroopa Komisjoni leevendatud rahastusreeglitest. Euroopa Liit tahab vähendada oma sõltuvust Ameerika Ühendriikide ja Aasia kiipidest.

Poola kiibitehases peaks tööle hakkama 2000 inimest. Lisaks sellele peaks suur tehas tekitama mitu tuhat täiendavat töökohta tehase ehitamise ja tarnijate hankimise perioodil, kinnitas ettevõte oma teates. Enne kui valik tehti Poola kasuks, püüdsid Inteli tehast endale saada mitu Euroopa riiki ja piirkonda.

Saksa Handelsblatt teatas neljapäeval, et Saksa valitsus ja Intel olid sõlmimas kokkulepet, mille kohaselt oleks Saksamaa toetanud tehase rajamist 9,9 miljardi euro (10,83 miljardit dollari) eest. Varem lubas Saksamaa tehast toetada 6,8 miljardi euro eest. Intel ei teatanud reedel, kui suure summa ulatuses Poola valitsus lubas Inteli uut tehast toetada.

Inteli kiibitehase rajamise planeerimine algab kohe, kuid selle ehitus algab peale Euroopa Komisjoni heakskiitu. Intel on tegutsenud Poolas 30 aastat ning ettevõtte heaks töötab juba 4000 inimest. Inteli teatel sai Poolast uue tehase asukoht, kuna riigis on olemas vajalik taristu ning see asub lähedal Saksamaale planeeritud tehasele. Inteli Poola kiibitehas peaks tööle hakkama 2027. aastal.

Hiljuti teatasid kiibitootjad STMicroelectronics ja GlobalFoundries plaanist rajada Prantsusmaale kiibitehas. Pariis teatas, et toetab tehase ehitamist 2,9 miljardi euroga.