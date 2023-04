Eesti 200 ministrite ristküsitlemise plaan riigikogu ees jääb ära

Märtsi alguses, paar päeva pärast riigikogu valimisi ütles Kristina Kallas, et Eesti 200 näeks riigireformi käigus ka riigikogu rolli tugevdamist ning pakkus välja, et tulevased ministrid peaksid riigikogu ees enne ametisse astumist läbima ristküsitluse.

Kallas rääkis siis, et ka tulevase valitsuse liikmed peaksid riigikogu ees oma kompetentsi tõestama, et ametisse ei pandaks inimest, kellest ei parlament ega avalikkus midagi ei tea.

Reedel ütles Kallas ERR-ile, et Eesti 200 arutas seda küsimust koalitsioonipartneritega päris pikalt. "Seal on probleemiks see, et riigikogu töö- ja kodukord ei võimalda täna ühtegi pidi neid asju teha. Ei ole võimalik neid ristküsitlusi sinna tekitada praegu uue, ametisse astuva valitusega," lausus Kallas.

"Ja selle tõttu jäi kokkulepe, et me peame riigikogu töö- ja kodukorda põhjalikult muutma. Üks asi on see ministrite ristküsitlus. Teine on riigikogus arutelude formaadi sisse viimine, mida praegu ei ole. Ja selleks on vaja seda seadust muuta, aga seda saab muuta parlamendis," lisas Kallas.

Seetõttu jäi Kallase sõnul koalitsioonileppesse vaid üldsõnaliselt lause riigikogu töökultuuri muutmise kohta.