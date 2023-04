Rebo: Bahmuti roll on ajas muutunud

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles ETV saates "Ukraina stuudio", et praegu suurte lahingute keskmes oleva Ukraina linna Bahmuti roll sõjas on ajaga muutunud ning praeguseks on sellel suur poliitiline mõju nii Ukrainale kui ka Venemaale.

Rebo sõnul ei ole ukrainlaste teatav tagasitõmbumine Bahmutist märk venelaste suuremast peale tungimisest.

"Kindlasti mitte. Ja kui me vaatame strateegilist seisu, siis pooled sisuliselt sõdivad samadel positsioonidel, kus nad olid mõni aeg tagasi. Tõsi rindejoonel hõivatud trepikoda, maja või parginurk on umbes need edusammud, millega täna Vene relvajõud saavad välja tulla. Teisalt peame aru saama, et see lahing Bahmuti pärast täna käib oluliselt ka linnast väljas, piiride peal, kus üritatakse mõjutada ukrainlaste nii-öelda eluliini Bahmutisse," rääkis Rebo.

Rebo sõnul on Bahmuti hoidmine võimaldanud ukrainlastel tekitada Vene poolele märkimisväärseid kaotusi.

Samas on tema sõnul Bahmuti roll ka oluliselt muutunud. "Bahmuti roll ajas on muutunud nii-öelda märgiliseks, ehk poliitiliselt oluliseks, seda nii venelaste kui ka ukrainlaste jaoks.

Ta rääkis, et möödunud aasta augustis või septembris oleks Bahmut olulise liikumiskeskusena kujutanud kohta, kust venelased oleks saanud sisuliselt kolmes-neljas suunas hakata hargnema. "Täna neil seda võimalust õnneks ei ole," sõnas ta.

Rebo sõnul kasutavad ukrainlased Bahmutis erinevaid taktikaid, mis teebki nad venelaste jaoks niivõrd ohtlikuks vastaseks. Rebo lisas, et ukrainlaste kasuks räägib ka üheksa-aastane lahingkogemust juba alates aastast 2014.

Ukraina üritab luua eelduseid pealetungi alguseks

Ukraina relvajõudude suurtükitule intensiivistamine Zaporižžja juures on Rebo sõnul märk sellest, et ukrainlased on taganud omale piisava mürsuvaru ning toimiva logistika.

"Suuresti oli ootus selles, et ukrainlaste pealetung saaks alata siis, kui ukrainlased on loonud suurtüki- ja muu moona -varu, millega neil on olnud suhteliselt keerulised situatsuoonid," ütles Rebo.

Samuti on Rebo sõnul paranenud arusaam venelaste positsioonidest.

"Ma arvan, et ukrainlased üritavad luua eelduseid lahingutegevuse alguseks. Sellest väga suurt osa mängib kaugtuli. Aga vaadatakse ka, kuidas on looduslikud võimalused, kuidas on pinnad, kuidas on võimalik ületada jõgesid ja valitakse väga hoolikalt aega, hetke ja kohta, millal vastupealetungi alustada," rääkis Rebo.

"Ukraina pool on väga professionaalne. Me kõik saame aru, et selle pealetungi korraldamisel on tohutud panused. Me näeme ka seda, et Vene pool valmistub pealetungiks rajades väga sügavalt ešeloniseeritud kaitset, vabastades rindelt erinevaid üksusi ja luues sektoritesse kohapeale reserve. See tähendab seda, et ilmselgelt vastaspooled valmistuvad suurteks sündmusteks, mis võiks lähiajal toimuda," lausus Rebo.