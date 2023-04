Sudaani sõjapealikud asusid üksteist armutult materdama

Ajaleht The Times kirjutab, et Sudaani sõjalised rühmitused võitlevad riigis ülemvõimu pärast ning lahingute tõttu on hukkunud kümneid inimesi. Riigis puhkes võimuvõitlus kindral Abdel Fattah al-Burhani ja tema asetäitja Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) vahel

Sudaani pealinnas Hartumis käivad ägedad lahingud. See on esimene kindralite omavaheline konflikt pärast seda, kui riigis kukutati pikaaegne diktaator Omar al-Bashir. Omavahel konkureerivad kindralid ühendasid 2019. aastal Omar al-Bashiri kukutamiseks jõud, kuid tülitsevad nüüd üha rohkem selle üle, kuidas riiki valitseda, vahendas The Times.

Kahe kindrali vaheline tüli kasvas laupäeva varahommikul üle sõjaks. Sõjalised rühmitused võitlesid Hartumis asuva lennujaama pärast. Võitlus levis ka teistesse linnadesse. Konflikti esimesel päeval hukkus vähemalt 56 tsiviilisikut, vigastada sai vähemalt 600 inimest.

Sudaani armee alustas rünnakuid poolsõjaväelise rühmituse RSF vastu, kuna armee üritab nüüd riigis kontrolli taastada. RSF juht on Hemedti. Pühapäeval teatasid mõlemad pooled, et nõustusid ÜRO ettepanekuga vaherahu sõlmimiseks. The Timesi teatel siiski lahingutegevus jätkus ja ohvrite kasvab veelgi.

"Lahingud pole saanud läbi. Nad tulistavad tänavatel. See on täielik sõda, mis toimub elamupiirkondades. Keegi ei saanud magada," ütles kohalik inimõigusaktivist Tahani Abass.

RSF väitis, et vallutas presidendipalee riikliku telejaama ja riigi põhjaosas asuva Merowe linna. Sõjavägi lükkas RSF-i väited tagasi.

Hartumis tegutseva mõttekoja Confluence Advisory tippjuht Kholood Khair ütles, et kindralite omavaheline konflikt segab ka Sudaani naaberriike.

"Need kindralid tegid valearvestuse. Burhani ja Hemedti vahelises võitluses pole võitjaid. Eeldame, et hukkunute arv kasvab veelgi. Me ei tea, kuidas ja millal see lõpeb" ütles Kholood Khair.