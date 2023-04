Slava Ukraini nõukogu juht: MTÜ ei teadnud Ukraina partneri suurest kasumist

MTÜ Slava Ukraini nõukogu juht Kristo Tohver ütles annetusraha ebakorrektse kasutamise kohta tekkinud kahtluste kohta, et ühing ei teadnud, et nende Ukraina partner on neile kantud rahalt kasumit teeninud. Samas ei kavatse MTÜ oma tegevjuhi Johanna-Maria Lehtmega koostööd lõpetada, enne kui revisjoni tulemused pole selgunud.

Laupäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver ütles ERR-ile, et MTÜ ei teadnud, et IC Construction on neile kantud rahade pealt kasumit teeninud.

"Ma arvan, et seda teadmist ei olnud ka Johanna-Maria Lehtmel. Küll aga olid ja on meil jätkuvalt kahtlused selles osas, kuivõrd tõhusalt on IC Construction neile kantud rahaga toimetanud," lisas ta.

Tohver märkis, et annetajate raha peab jõudma kõige otstarbekamat teed pidi abivajajateni, milleks on vaja soetada kaupu ja teenuseid. Nende kaupade ja teenuste eest tuleb maksta õiglast hinda ning need ostud tuleb läbi viia ühelt poolt nii abi kiiret kohalejõudmist arvestades, kui teiselt poolt raha kasutamise otstarbekust hinnates.

"Kui kasuminumbrid vastavad tõele, siis sellise marginaaliga kasumiteenimine ei ole kindlasti õigustatud," ütles ta.

MTÜ Slava Ukraini teab Tohveri sõnul, milliste projektidega seoses IC Constructionile raha kanti, aga mida selle eest täpselt saadi, on üks revisjoni teemasid. Ta kinnitas, et enne kui revisjon on lõppenud, ei muutu ühingu juhtimises midagi, sest Lehtme teeb MTÜ-ga igakülgset koostööd.

"MTÜ juhtimist on muudetud selliselt, et meil on kaheliikmeline juhatus, kellel on ühine esindusõigus ning lisaks on kõik tehingud, mis on suuremad kui 10 000 eurot, vajalik eelnevalt kinnitada nõukogus," lisas Tohver.

Slava Ukraini nõukogu juht ei osanud veel öelda, kas neil on kavas prokuratuurile seoses Eesti Päevalehes avalikustatud infoga kuriteoteade esitada - see sõltub tema sõnul revisjoni tulemustest. Revisjon valmib audiitorfirmas BDO Eesti ning Tohver ei tahtnud prognoosida, kui kaua selle valmimine aega võtab, kuid märkis, et revisjoni tegija valiti just sellest lähtuvalt, kelle edasiliikumise ajakava oli kõige kiirem.

Hoolimata esile kerkinud kahtlustest jätkab MTÜ Slava Ukraini neid projekte, mis ei ole seotud IC Constructionsiga.

"Just kinnitasime nõukogus ettepaneku sõlmida üheksakuuline koostööleping heategevusorganisatsiooniga PULSE 8100 rindel oleva sõduri esmaabikoolituse läbiviimiseks väärtuses 132 030 eurot ja annetada lisaks PULSE-le rindel olijatele jagamiseks 700 IFAK-i ehk Individual First Aid Kit'i kotti," kirjeldas Tohver.

Ehkki nõukogu esimehe sõnul on värskeim info annetuste kohta juhatusel, on skandaalil annetuste hulgale kindlasti märkimisväärne mõju.

"Parima ülevaate olukorrast saab siis kui MTÜ Slava Ukraini alustab mõne uue projekti ja kampaaniaga," vastas ta küsimusele, kui palju on MTÜ-le annetajaid alles jäänud.

Prokuratuur teatas esmaspäeval ERR-ile, et hetkel teadaoleva põhjal ei ole Eestis kriminaalmenetluse alustamiseks alust ja kuna kahtluse alla sattunud teod on toime pandud Ukrainas, peaks ka uurimine läbi viidama eelkõige Ukrainas.

Erakonna Eesti 200 esimees Lauri Hussar ütles esmaspäeval, et tal ei ole veel piisavalt fakte, et võtta seisukohta Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liikme Johanna-Maria Lehtme tegevuse ja Slava Ukraini rahakasutuse suhtes.