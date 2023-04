Tiit Riisalo: mul tegelikult ei olnud plaani poliitikasse minna

Ilma riigikogu valimiste mandaadita värkselt ametisse astunud IT- ja majandusminister Tiit Riisalo (Eesti 200) ütles esmaspäeval ETV saates "Ringvaade", et tal ei olnud tegelikult plaani poliitikasse minna, ent ei suutnud siiski öelda ei Eesti 200 pakkumisele asuda ministriks.

Saatejuht Grete Lõbu küsis Riisalolt, miks ta riigikogu valimistel ei osalenud.

"Ma olen valimistel osalenud ja olen ka kampaaniaid teinud ja olnud ka IRL-i peasekretär. Mul tegelikult ei olnud plaani poliitikasse minna, kuigi ma Eesti 200 liikmeks astusin kohe peale seda kui ma Kadriorust lahkusin. Kampaaniaga aitasin, jah. Mitte küll sellisel igapäevasel tasemel, aga pisut strateegia ja selle ülesehituse kohapealt sai kaasa aidatud," ütles Riisalo.

"Aga mul oli tõesti väga huvitav ja väljakutset pakkuv töö esmalt välisministeeriumis ja pärast Eesti Arengukoostöö Keskuses, kus meie põhifookus loomulikult on Ukrainal. Ja ma hea meelega oleks seda tööd jätkanud, nii et see otsus ei tulnud kergelt. Aga kui kutsutakse sellist ametit pidama, siis on väga keeruline öelda ei," vastas ta.

"Ühelt poolt on see suur õnn saada selline võimalus anda oma panus selle riigi ühiselu edendamisse. Teiseltpoolt on see kerge kartus, kas sa suudad õigustada seda võetud vastutust," lisas Riisalo veel.

Eesti 200 asejuht Kristina Kallas ütles möödunud aasta detsembris ERR-ile, et Riisalol oli keskne roll Eesti 200 kampaaniameeskonna struktuuri ülesehitamisel.

Riisalo märkis, et praegusel koalitsioonil on suurem võimalus teha ära suuri asju. "Et oleks kestlik ja mitte nii koormav tulevastele põlvedele," märkis ta.

Lõbu küsis Riisalolt, mida IT- ja majandusminister täpsemalt teeb. "Ma isegi ei oska öelda," vastas Riisalo esmalt.

"Kui ministeeriumi nimetuses juba on majandus, siis majanduspoliitikat saab vaadata nii kitsamas mõttes või klassikalises mõttes fiskaalpoliitika mõttes, aga tegelikult enamus poliitikast, mida me teeme, on osaliselt ka ettevõtluspoliitika. Ja see on nagu meie kollektiivne jõupingutus, et luua maksimaalselt viljastavad tingimused ettevõtlikele inimestele. Ja seal laotakse meie majanduse ja üldse iseolemise vundamenti," jätkas Riisalo.

Ta lisas, et ühiskonnale tuleb anda läbi IT tööriistad, et riiki efektiivsemaks teha.

"Meil on endiselt väga tugev infotehnoloogia valdkond, aga seda tehnoloogiat on võimalik veel paremini, veel efektiivsemalt õppida, tulevad uued tehnoloogiad peale. Ja me üritakski kõigepealt vaadata riigi sisse, kas kõik see, mida me teeme on optimaalne, võib-olla tuleb millestki loobuda. Ja kui me oleme kokku leppinud, mida me teeme, siis IT abil teha seda kõige paremini maailmas," lausus Riisalo.

Riisalo sõnul tuleb tema veetavasse ministeeriumisse infotehnoloogia ja majandusvaldkonna kõrvale veel ka töövaldkond.