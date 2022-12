Tiit Riisalo enam Eesti 200 kampaaniat ei vea

"Ei tegele. Ma ei ole sellega kunagi tegelenud. Ma olen seda korduvalt öelnud, et ma liitun Eesti 200-ga kui lihtliige ja panustan niipalju, kui mul aega parasjagu muu töö kõrvalt on," ütles neljapäeval Riisalo ERR-ile.

Riisalo sõnul ta ise riigikogu valimistel ei kandideeri.

Eesti 200 endine juht Kristina Kallas ütles 2022. aasta alguses ERR-ile, et erakonnaga liitunud Tiit Riisalo ei tulnud lihtliikmeks, vaid temal nähakse kandvat rolli Eesti 200 riigikogu valimiste kampaanias.

"Me oleme temaga rääkinud, et ta tuleb meie meeskonda töötama riigikogu valimiste peale," ütles Kallas.

"Ta on öelnud, et tahab Eesti 200-s järgmiste riigikogu valimiste eel kaasa lüüa ja eks see on tema enda otsustada, kui suure vastutuse ta võtab. Aga selge on see, et ta ei taha olla vaid liige erakonna nimekirjas," rääkis Kallas jaanuarikuus.

Neljapäeval ütles Kristina Kallas, kes on praegu erakonna asejuht, ERR-ile, et Riisaloga oli kokkulepe, et ta ehitab üles süsteemi, mismoodi kampaania meeskond tööle hakkab, milline on meeskonna koosseis ja millised on ülesanded.

"Tema ülesanne ei olnudki otseselt kampaaniaga tegeleda, ta pidi panema püsti selle kampaania meeskonna struktuuri ja tema roll oli ka uuringute tegemine. See juba sai kevadel paika," rääkis Kallas.

Kallase sõnul panustab Riisalo oma ekspertiisiga endiselt näiteks kampaania strateegiakoosolekutel. "Kuna tal on väga tugevad teadmised poliitiliste kampaaniate tegemisest, siis nendel koosolekutel ja aruteludel, kus me tunneme, et Tiidu ekspertiisi on vaja, siis ta on ka kaasas olnud," lausus Kallas.

Riisalo riigikogu valimistel mitte kandideerimise kohta ütles Kallas, et erakond lihtsalt aktsepteerib seda.

Eesti 200 tegemiste juurest on taandunud ka teine president Kersti Kaljulaidi meeskonna liige Taavi Linnamäe. Eesti 200 meediasuhtlust juhib nüüd Rauno Veri.