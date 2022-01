Tiit Riisalo liitus Eesti 200-ga

Äriregistri andmetel liitus endine Isamaa peasekretär teisipäeval parlamendivälise erakonnaga Eesti 200, kelle eelseisvat riigikogu valimiste kampaaniat on ta lubanud vedama minna.

Riisalo oli Isamaa (tollal Isamaa ja Res Publica Liidu) liige aastatel 2012-2016. Ta oli ka erakonna peasekretär aastatel 2012-2015.

Alates 2016. aasta oktoobrist töötas ta presidendi kantselei direktorina ja oli sel ametikohal Kersti Kaljulaidi ametiaja lõpuni möödunud sügisel.

Tänavu 12. jaanuaril ütles Riisalo intervjuus Eesti Ekspressile, et plaanib liituda Eesti 200-ga. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles hiljem ERR-ile, et Riisalo tuleb erakonna riigikogu valimiste kampaaniat vedama.

Praegu välisministeeriumis töötav Riisalo täpsustas ERR-ile, et hakkab tegema erakonnas vabatahtlikku tööd ja esialgu ministeeriumist ei lahku.

24. jaanuaril kirjutas Eesti Ekspress, et ka Kersti Kaljulaidi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe hakkab tööle Eesti 200 heaks.

Kersti Kaljulaid ise on vihjanud, et ta võib tulla Eesti sisepoliitikasse, kuid otsust millal ja millise erakonna ridades, ta avalikult välja öelnud pole. Siiski on peetud kõige tõenäolisemaks tema liitumist Eesti 200-ga.