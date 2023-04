Droonide lennutamise reeglid on muutunud

Kui veel paar kuud tagasi pidi tuntud droonifotograaf ja kaugpiloot Kaupo Kalda Toompea serval drooni lennutamiseks kirjalikult luba taotlema, siis pärast 1. märtsi jõustunud muudatusi võib ta oma lennu seal luba küsimata teha.

"Tegelikult läks asi palju paremaks. Suures pildis nüüd ei ole ju seda paberlogistikat, mis varem oli, et täida vorm, küsi luba ja siis sa saad teada, kas sa järgmisel nädalal saad kuskil lennata," selgitas Kalda.

Uus transpordiameti droonikaart näitab ära alad, kus ja millistel tingimustel lennata võib. Näiteks lennujaamade läheduses on ohutuseks vajalikud piirangud või täielikud keelud.

"Piirangualad mehitamata õhusõidukitele ei ole kivisse raiutud. Kuni valitsuse korralduseni me veel vaatame neid alasid üle. Aga tahan panna südamele, et kõik, kes lennutavad lennujaamade lähedal, järgiksid vastavaid nõudeid," rääkis transpordiameti mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus.

Suuremad piirangualad võrreldes lennujaamade lähedaste lennuohutusaladega on aga hoopis looduskaitselised piirangud. Näiteks Saaremaal on piirangualaks üks külastatavamaid turismiobjekte Panga pank. Seadusekuulekas lennutaja peab sealvõi üle lahe Saaremaa sadama piirkonnas lennutamiseks luba taotlema keskkonnaametilt.

"Valitsuse otsusega on 31 ala, kus selleks, et drooni lennutada, tuleb küsida keskkonnaametilt luba. Ja kui see taotlus tuleb, siis me vaatame selle taotluse üle, kas luba antakse või mitte," ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Eestis võib droonihuvilistel olla kuni paarkümmend tuhat drooni, kaugpiloodi tunnistusega pädevaid lennutajaid on transpordiameti kinnitusel ligi 3000.

"Me oleme praegu umbes sellises olukorras, et just tulid hobuste asemel autod ja nüüd hakkavad tekkima esimesed liiklusmärgid ja liikluseeskirjad. Ja nüüd peavad inimesed aru saama, et kui sa drooni ostad, siis sa ostad ühe liiklusvahendi, millel on olemas oma reeglistik, milleks sa pead olema registreeritud käitaja," selgitas Kalda.

"See inimene, kes lennutab drooni, peab omandama vastava pädevuse ja enne lennutama minemist vaatama droonirakenduse kaarti, kus ja kui kõrgel ja mis tingimustel ta täpselt lennata võib," ütles Rõõmus.