Droonide lennutamise reeglid muutuvad Eestis lihtsamaks

"Kooskõlastuskohustus kaob ära, kuna uute alade kehtestamisel on erinevaid riske eelnevalt põhjalikult analüüsitud ning sellest tulenevalt on alades sätestatud reeglid, et lennutamine toimuks ohutult," selgitas transpordiameti lennutegevuse üksus mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus.

Hetkel tuleb saata kooskõlastuse taotlus Transpordiametile vähemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat lendu, mis on drooni kaugpiloodile väga tülikas. Paljud kasutajad seda ka ilmselt ei tee.

Alla 250-grammiste droonide puhul pole ka praegu vaja end registreerida ega eksamit teha.

Päris vabaks lendamine droonilennutajatele siiski ei muutu ning pilootidel tuleb vastloodud kaardirakendusest Estonian Drone Map järgida õhuruumis kehtestatud alalistes geograafilistes piirkondades nende alade kohta käivat lisainformatsiooni ja lendamise tingimusi.

"Mõnes asukohas on lennutajal näiteks kohustus saada enne lendu kas luba lennujuhtimisüksuselt või teavitada lennuvälja lennuinfoteeninduse üksust oma tegevusest," rääkis Lennuliiklusteeninduse AS-i äriarenduse osakonna projektijuht Madis Prink.

Droonilennutamise eelduseks on, et mehitamata õhusõiduki käitaja on end Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) käitajaks registreerinud ning järgib avatud kategooria lennutamise reegleid ja arvestab kaardirakenduses kuvatavate piirangutega. Need piirangud võivad näiteks olla seotud ala horisontaalsete või vertikaalsete piiridega või kohustusega helistada vastutavale lennuliiklusteeninduse üksusele.

"Lendamist alustades tuleb alati kontrollida alas kehtivat kõrguspiirangut, ala lateraalset ulatust ja teisi reegleid. Nõuete järgimine on oluline, et säilitada lennuohutuse taset, mis omakorda tagab meile kõigile ohutu keskkonna," pani Mait Rõõmus droonipilootidele südamele.

Madis Pringi sõnul muudavad kaardirakenduses kuvatavad geograafilised alad oluliselt lihtsamaks nii droonipilootide kui ka lennujuhtimisüksuse töö. "Enamik lende ei vaja enam lennueelset koordineerimist ja transpordiameti kooskõlastust vajavad vaid erikategoorias toimuvad mehitamata lennud. Teatud tingimustes tuleb siiski küsida luba enne lennutegevuse alustamist vastutavalt lennujuhtimisüksuselt ja seda infot hakkavadki kasutajad kaardirakenduses nägema," selgitas ta.

Drooni lennutamiseks on endiselt vaja taotleda luba 2022. aasta sügisel julgeoleku, turvalisuse ja keskkonnakaitse eesmärgil valitsuse korraldusega kehtestatud alades. Lennupiirangud kehtivad looduskaitsealadel, politsei- ja piirivalveameti poolt seatud aladel näiteks riigipiiri läheduses ning turvalisuse ja julgeoleku eesmärgil kehtestatud aladel erinevate kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi valitsemisala objektide kohal.

Geograafilised piirkonnad on märgitud uuele droonilennutajatele mõeldud kaardirakendusele, mille leiab aadressilt https://aims.eans.ee/droonikaart Rakendusest leiab lisaks aladele ka neis lendamiseks vajaliku loa andva asutuse kontaktandmed.

Uus kaardirakendus on informatiivne ning kuvab vaid alalisi geograafilisi piirkondasid. Võimalike ajutiste lennupiirangute kohta seal infot ei ole. Seega jääb käitajale ja kaugpiloodile siiski seadusest tulenev kohustus kontrollida NOTAM (Notice to Airman) infot aim.eans.ee leheküljelt enne lennutegevuse alustamist ja jälgida ajutiste lennupiirangute kehtestamist.

Uus kaardirakendus asendab droonilennutajate hulgas seni kasutusel olnud populaarset drooniäppi (drooni.app).