Pevkur: ukrainlaste vastupealetungini läheb veel kuu

Ukrainlaste vastupealetungi alustamise suurimaks takistajaks on praegu vihmased ilmad, arvestama peab, et pealetungi alguseni läheb veel vähemalt kuu, ütles Ramsteinis Ukraina toetusgrupi kohtumisel osalenud Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ERR-ile.

Kui järeldada Ramsteini kohtumisel kuuldu pealt, siis vähemalt kuu läheb enne, kui ukrainlased asuvad okupantide vastu pealtungile, lausus Pevkur.

"Kuulates arvamusi Ramsteinis, siis ikka kuuke võiks enne minna, kui me saame rääkida reaalsest vastupealetungist. Kui ilm muutub, võib see tulla ka varem. Kui mitte, siis on see kuu, võib-olla ka kahe pärast," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul ei ole takistuseks praegu näiteks Abramsi tankide puudumine, vaid ilmaolud Ukrainas.

"Abramsi tankid ei ole kevadpealetungi määrajad. Leopardi (tankide) koalitsioon on olnud tugev ja üsna suures mahus on tehnikat Ukrainasse juba viidud ja üsna suures mahus on seda sinna jõudmas. Vastupealetungi, mis tõenäoliselt tuleb, kõige suuremaks takistajaks on ilm. Ilmad on üsna vihmased ja see on teinud rasketehnika liikumise keeruliseks. Ukrainlased ootavad pigem ilma paranemist, et oleks võimalik suuremat alade vabastamist ette võtta," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul keskenduti kohtumisel ka ukrainlaste väljaõppele lääneriikides.

"Keskendusime ka sellele, milline on liitlaste poolt olnud väljaõpe nendele üheksale brigaadile, mida liitlased on kokku pannud; milline on varustus neil üheksal brigaadil, kes on osalt Ukrainasse jõudnud ja osalt jõudmas. Lääne liitlased on päris kõrgel tasemel andnud väljaõpet Ukrainale, kuidas vastupealetunge teha. Info ja koordineerimine ameeriklaste vedamisel on olnud päris muljetavaldav. Ja vaatasime vajadusi, mis võiksid olla, kui ukrainlaste vasturünnak algab," ütles ta.

Pevkuri sõnul on lisaks õhutõrjele ukrainlastel suur vajadus laskemoona järele. Samas on ka spetsiifilisi vajadusi: näiteks raskeveokid ja nende veoks vajalikud treilerid. Laualt käis läbi ka Ukrainale lääne tüüpi hävitajate andmine, ütles ta.

"Liitlastel on väga täpne ülevaade, mida ukrainlased vajavad," lausus Pevkur.