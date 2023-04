USA evakueeris oma diplomaadid Sudaani pealinnast

Teadaolevalt osales operatsioonis kuus lennukit, aga praegu on ebaselge, kui palju inimesi minema toimetati.

Ka teised riigid otsivad võimalusi oma inimeste minema toimetamiseks. Sudaani armee on lubanud, et evakueerib pühapäeval oma lennukitega Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Hiina diplomaate ja kodanikke.

Hartumi rahvusvahelisel lennuväljal käib äge tulistamine ja lennuväli on suletud.

Vägivald puhkes Sudaanis 15. aprillil. Sellest ajast käib äge võitlus, kolmel korral on püütud relvarahu sõlmida, aga see ei õnnestunud isegi moslemite püha kuu Ramadani lõppemise puhul.

Vastamisi on endised liitlased, kes 2021. aastal koos riigipöörde korraldasid, aga hiljem riidu läksid. Üks neist on praeguse Sudaani armee eesotsas, teine juhib tuhandetest võitlejatest koosnevat rühmitust RSF. Praegu on ebaselge, missugused lennuväljad on kummagi rühmituse kontrolli all.