Taavi Veskimägi lahkub juulis Eleringi juhi kohalt

Veskimäe sõnul on Elering selle aja jooksul hästi oma ülesandega hakkama saanud ning nüüd tuleb otsida uusi väljakutseid.

"Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem, sünkroniseerimise projekt, kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda," ütles Veskimägi.

Eleringi nõukogu esimees Timo Rajala tänas Vesimägi tehtud töö eest. "Veskimägi suutis iseseisva ettevõttena luua elektri- ja gaasisüsteemihalduri, mis on suutnud järjest realiseerida kõik kaalukad energiaturu ja taristuprojektid seda ka väga keerukates tingimustes, muutes sellega Eleringi üleeuroopaliselt nähtavaks edulooks. Eleringi nõukogu on Veskimägi juhina alati väga kõrgelt hinnanud ning soovime talle igati edu järgmisel eluetapil," sõnas ta.

Eleringi nõukogu nimetas Kilgi ametisse 2024. aasta lõpuni, kuni kehtivad senised juhatuse volitused. Kuna Veskimägi kattis juhatuses energiaturgude ja juhtimiskeskuse teemasid, otsustas nõukogu tuua juhatuse liikmeks Eleringi senise energiaturgude osakonna juhataja Erkki Sappi.

Veskimägi alustas Eleringi juhatuse esimehena tööd 2009. aastal. Enne seda on ta olnud rahandusminister, parlamendipoliitik, erakonna Res Publica juht ning rahandusministeeriumi avaliku halduse osakonna juhataja.