Võrklaev Reinaasa seisukohast: ma ei usu, et valitsuses lõhe tekib

Koalitsioonis kokku lepitud majutusasutuste maksuerisuse kaotamine on endiselt plaanis täies mahus, kuigi Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas ütles kolmapäeval, et see muudatus vajaks veel analüüsi ja arutelu.

Kolmapäeval kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi tõstetakse alates 2025. aastast majutuse käibemaksumäär 9 protsendilt 22 protsendile.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas ütles kolmapäevases parlamendierakondade debatis ETV-s, et ta mõistab täiesti hotellide ja restoranide kampaania argumente maksutõusu vastu ning et vaja oleks analüüsi maksuerisuse kaotamise kohta.

"Ma ootan siira huviga rahandusministeeriumi analüüsi, mismoodi see maksutõus mõjutab seda sektorit. Ja kui tuleb välja, et sellele sektorile see kõik mõjub väga halvasti ja maksulaekumise suurenemist paraku ei toimu, siis võib-olla tõepoolest ei olegi mõistlik seda maksu kohaldada. Ma arvan, et analüüs on väga vajalik. Seepärast tulebki asuda riigikogus debateerima, viisakalt omavahel arutada, kas see on mõistlik või ei ole," lausus ta.

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) ütles ERR-ile, et eelnõu seletuskirjas on rahandusministeeriumi analüüs täiesti olemas ja nüüd oodatakse osapooltelt tagasisidet. Reinaasa väljaütlemine tema sõnul mingit arusaamatust ei tekita.

"Ma tahaks arvata, et meil mingeid lõhesid valitsuses ikkagi ei teki. Arutatakse, vaieldakse, see on täiesti normaalne. Eks me seda debatti peame; kuhu me sellega välja jõuame, eks paistab," lausus Võrklaev.

Võrklaeva sõnul oli seda ette näha, et selline maksutõus selles sektoris vastukaja põhjustab. Kolmapäeval kohtus Võrklaev majutusasutuste esindajatega ning olemas on ka kompromissvariandid, lausus ta.

Järgmisel nädalal peaks eelnõu jõudma juba valitsuse arutada, ütles Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et ükski kolmest koalitsioonierakonnast ei arva, et majutusasutuste käibemaksu tõstmine hea oleks, aga riigieelarve defitsiidi vähendamiseks on see vajalik.

Läänemetsa sõnul kõlasid Reinaasa mõtted "ühes poliitikasaates" ja koalitsioonis pole Eesti 200 selliste avaldustega esinenud.

"Me tunneme kõik samu tundeid nende maksumuudatuste puhul. Mina pole kuulnud, et Eesti 200 on sellise ettepaneku ametlikult teinud. Kui teevad, siis arutame. Võib-olla on neil paremaid plaane. Kuivõrd tegu on riigieelarve kulude katmisega, siis saab see olla mõne teise maksu tõstmine. Ma ei tea, kas see on parem plaan, aga me oleme valmis arutama," lausus Läänemets.

Reinaasalt pole ERR-il õnnestunud neljapäeva jooksul täpsustavat kommentaari saada.

Rahandusministeeriumi hinnangul suurendab majutusteenuste käibemaksumäära tõstmine küll käibemaksu laekumist 2025. aastal hinnanguliselt 20 miljoni euro võrra, kuid välisturiste tuleb seetõttu viis protsenti vähem ja tulemusena väheneb ka kaupade ja teenuste tarbimine.

Tegu on baasstsenaariumiga. Hullema stsenaariumi korral, kus turistide arv väheneb protsentuaalselt sama palju, kui tõuseb majutusasutuste käibemaks, ehk 11,9 protsenti, oleks maksutõusu mõju riigieelarvele miljoni euroga hoopis negatiivne.

Maksumäära tõus 22 protsendile võib muuta Eestit vähem atraktiivsemaks just Soomest pärit turistidele, lisas rahandusministeerium.