Vene sõjalaevad olid Nord Streami intsidentide kohas enne toruplahvatusi

Põhjamaade avalik-õiguslikud rahvusringhäälingud tuvastasid ühisjuurdluse käigus, et Vene sõjalaevad olid vähemalt kolm korda kohas, kus hiljem toimusid Nord Streami gaasitorude plahvatused, vahendasid Soome Yle ja Rootsi SVT.

Esimesed kaks Vene sõjalaeva visiiti Nord Streami gaasitorude intsidendikoha juurde toimusid 2022. aasta juunis. Viimane selline visiit toimus aga vähem kui nädal enne 2022. aasta septembris toimunud plahvatusi. Vene sõjalaevad lülitasid oma transponderid välja kui nad olid Nord Streami lähistel. Siiski oli võimalik raadioside abil tuvastada laevade liikumisteed, mida kinnitasid ka satelliitpildid.

Vene raadiosidet jälgis üks Briti mereväe eruohvitser, kes veel mereväes olles jälgis muuhulgas Vene Balti laevastiku sidet. Raadiosidest ilmnes, et üks Vene mereväe alus liikus 2022. aasta 6. juunilt Kaliningradi mereväebaasist Bornholmi saarest ida poole järgmisel päeval. Seejärel oli alus mitu tundi hilisema Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 sabotaažiintsidendi koha lähistel.

Põhjamaade ühisjuurdluse käigus ei saanud selgeks, et milline konkreetne laev intsidendikoha lähistel tollal peatus. Endise Briti mereväeohvitseri sõnul kasutas laev sõjalist sidesagedust ning oli seotud Vene mereväe väejuhatuse Kaliningradis.

Järgmine laev saabus intsidendikohta 14. juunil 2022. aastal. See teine laev oli eruohvitseri sõnul tõenäoliselt Vene uurimisalus Sibirjakov, mille kodusadam on Lomonosov Peterburi lähistel. Tavaliselt see laev Läänemerel ringi ei liigu. Sel laeval on kraana, millega saab objekte vette langetada. Kopenhaageni ülikooli teaduri ja mereväe ohvitseri Jens Wenzel Kristofferseni sõnul võis see laev teha hilisema intsidendikoha juures esialgset kaardistust. Sibirjakovi liikumistrajektoor tuvastati hiljem ka satelliitpiltide kaudu.

Kolmas tuvastatud laev oli Vene Balti mere laevastiku alus SB-123, mida kasutatakse päästelaevana ning mida saab kasutada ka allveeoperatsioonideks. See laev on suuteline merre laskma ka miniallveelaeva. Raadioside analüüsi kohaselt saabus SB-123 laev Bornholmi lähistel 21. septembri õhtul ning püsis piirkonnas järgmise päeva pärastlõunani. Neli päeva hiljem avastati Nord Streami torudes gaasileke. SB-123 laeva liikumistest kirjutas varem Saksa väljaanne T-Online, kes tugines Saksa luureallikatele.