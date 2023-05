Sõja 435. päev: Kiievit tabas ka neljapäeva õhtul droonirünnak

Oluline 4. mail kell 20.52:

- Kiievit tabas ka neljapäeva õhtul droonirünnak;

- Venemaa on 9. mai paraadi 21 linnas ära jätnud;

- USA luurejuht: Venemaal puudub jõud suurrünnakute korraldamiseks;

- Borrell hoiatas Venemaad droonirünnaku ettekäändena kasutamise eest;

- USA: Venemaa väide, et olime seotud droonirünnakuga, on naeruväärne;

- Ukraina võimud pidasid kinni Odessa linnapea;

- Ukraina loodab suveks paigaldada Kiievisse õhuhäiresüsteemi;

- Zelenski: Ukraina usub pealetungi edusse, Venemaa on demoraliseeritud;

- Öösel tehti droonirünnak Vene naftataristule ka Rostovi oblastis;

- Krasnodari krais rünnati taas droonidega Vene naftataristut;

- Kiievit rünnati droonide ja rakettidega ning üle riigi oli õhuhäire;

- Öösel tulistati alla 18 Vene Shahed drooni;

- Zelenski on Hollandis ja peaks külastama Rahvusvahelist Kriminaalkohut;

- Kiievis testitakse Iisraeli õhuhäiresüsteemi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi.

Kiievit tabas ka neljapäeva õhtul droonirünnak

Kiievit tabas neljapäeva õhtul droonirünnak, mis on neljas rünnak nelja päeva jooksul.

Reutersi teatel kõlasid linnas paarkümmend minutit lasud ja oli kuulda tugevaid plahvatusi kesklinna lähedal.

"Hiljutise õhuhäire ajal nähti Kiievi linna kohal mehitamata lennuvahendit. Õhukaitsejõud lasid objekti alla. Teateid ohvritest või kahjudest hoonetele või taristule ei ole," teatas Kiievi linna sõjaväeadministratsioon.

Linnapea Vitali Klõtško teatas sotsiaalmeedias, et Solomjanka elamurajoonis olid plahvatused ja tulekahju ning lisas, et tegemist võis olla drooni rusudega.

Ühe pealtnägija sõnul lasti üks droonidest alla Dünamo jalgpallistaadioni lähedal, mis asub kesklinna piiril.

Häireolukord kuulutati välja nii Kiievis kui ka linna lähiümbruses.

USA luurejuht: Venemaal puudub jõud suurrünnakute korraldamiseks

Vene väed Ukrainas on niivõrd palju kannatada saanud, et neil pole enam võimet korraldada märkimisväärseid rünnakuid ning selle asemel keskendutakse okupeeritud alade hoidmisele, ütles USA luureülem Avril Haines.

Hainesi hinnangul on Putini strateegiaks konflikti pikendamine ajani, mil lääneriikide toetus Ukrainale väheneb.

"Putin on oma esialgseid plaane tagasi tõmmanud ning keskendub nüüd okupeeritud alade hoidmisele Ida- ja Lõuna-Ukrainas ja sellele, et Ukrainast ei saaks kunagi NATO liitlast," lausus Haines.

Vaatamata sellele, kuidas Ukraina vastupealetung õnnestub, ei kavatse Putin siiski järeleandmisi teha, et läbirääkimisi alustada, lisas ta.

USA luure andmetel on Vene vägedele puudus ka laskemoonast ja inimestest. "Isegi kui Ukraina vastupealetung pole täiesti edukas, pole tõenäoline, et venelased suudavad tänavu korraldada märkimisväärse rünnaku," lausus Haines.

Borrell hoiatas Venemaad droonirünnaku ettekäändena kasutamise eest

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell hoiatas Moskvat Kremli droonirünnaku ettekäändena kasutamise eest, et eskaleerida olukorda Ukrainas.

"Me kutsume Venemaad üles mitte kasutama väidetavat rünnakut ettekäändena, et eskaleerida sõda. See teeb meile muret: seda rünnakut võidakse kasutada inimeste mobiliseerimiseks, rohkemate sõdurite, rünnakute jaoks," lausus Borrell.

"President Zelenski ütles, et ilmselgelt pole Ukraina nende rünnakutega seotud, et nad kaitsevad vaid oma riiki ja võitlevad omal maal, et nad ei korralda rünnakuid Venemaa territooriumil," lisas ta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Venemaa kaalub erinevaid võimalusi, kuidas vastata väidetavale Ukraina droonirünnakule Kremlile.

USA: Venemaa väide, et olime seotud droonirünnakuga, on naeruväärne

Valge Maja lükkas tagasi Venemaalt kõlanud süüdistused, et USA on kolmapäeval Kremlile tehtud droonirünnaku taga, nimetades seda valeks.

"Ilmselgelt on tegu naeruväärse väitega," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby. "USA-l pole sellega mingit pistmist. Me ei tea isegi, mis juhtus, aga võin kinnitada, et igal juhul polnud USA-l selles mingit osa."

Kirby sõnul pole USA julgustanud Ukrainat korraldama rünnakuid väljaspool oma piire ega kiida heaks rünnakuid indiviidide vastu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov oli varem väitnud, et USA on kindlasti droonirünnaku taga.

"Peskov lihtsalt valetab," ütles Kirby.

Ukraina loodab suveks paigaldada Kiievisse õhuhäiresüsteemi

Kiievis katsetatakse praegu Iisraelis valmistatud raketituvastussüsteemi, mis annaks pealinlastele Venemaa õhurünnaku korral rohkem aega varju otsida. Süsteem loodetakse tööle panna kahe kuu jooksul, ütles Ukraina suursaadik Iisraelis.

"See süsteem aitab tuvastada erinevaid objekte, sealhulgas ballistilisi rakette, arvestab välja, kuhu need kukuvad. See annab meile võimalus sulgeda osa riigist, mitte tervet riiki, ütles suursaadik Kornitšuk.

Iisrael nõustus süsteemi Ukrainale andma, keeldudes samas õhutõrjesüsteemi ja relvade andmisest, sest Iisraeli valitsus üritab hoida häid suhteid ka Moskvaga.

Ukraina võimud pidasid kinni Odessa linnapea

Ukraina võimud pidasid kinni Odessa linnapea Hennadi Truhhanovi, keda kahtlustatakse korruptsioonis, teatas prokuratuur.

Truhhanov valiti Odessa linnapeaks 2014. aastal ning ta on uurimise all olnud 2017. aastast seoses süüdistusega omastamises, mida Truhhanov on eitanud. 2018. aastal mõisteti ta õigeks, kuid uurimine algatati taas 2021. aastal ühe hoone omandamise asjus.

Truhhanovit süüdistatakse 93 miljoni grivna ehk umbes 2,3 miljoni eurot omastamises.

Venemaa on 9. mai paraadi 21 linnas ära jätnud

Vene väljaanne Verstka kaardistas, et kus Venemaal on 9. mai paraad ära jäetud. Viimaste andmete kohaselt on paraadist loobutud 21 Vene linnas. Mitmetes linnades on üritus ära jäetud julgeolekukaalutlustel, kuid näiteks Pihkvas ja Veliki Lukis mainiti ka moraalseid ja eetilisi aspekte. Pihkva kuberner rõhutas, et oblastisse tulevad rindelt taastuma ka Vene sõdurid, kes võivad plahvatuste heli teisiti tajuda.

Zelenski: Ukraina usub pealetungi edusse, Venemaa on demoraliseeritud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa on lahinguväljal demoraliseeritud ning et Kiievi veendumusel saab vastupealetung okupeeritud territooriumi vabastamiseks olema edukas.

Zelenski sõnul on sel nädalal tehtud välisvisiidid eesmärgiga täiendada Ukraina vägesid. Ta lisas, et vastupealetungiks valmistub kogu Ukraina ühiskond.

Peastaap: Ukraina tõrjus ööpäeva jooksul 40 Vene vägede rünnakut

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt tõrjusid Ukraina väed öösel 40 Vene vägede rünnakut neljas suunas. Vene vägede põhiline jõupingutus on jätkuvalt Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka. Kõige ägedamad lahingud on Bahmutis ja Marijinkas.

Öösel tehti droonirünnak Vene naftataristule ka Rostovi oblastis

Vene Rostovi oblasti kuberneri Vasõl Golubevi sõnul rünnati öösel droonidega oblastis asuvat Novošahtõi naftatoodete tehast. Droon tabas rajatise konstruktsioone, kuid selle tõttu tekkinud tulekahju kustutati koheselt.

Krasnodari krais rünnati taas droonidega Vene naftataristut

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et öösel rünnati droonidega Ilskõ naftarafineerimistehast Krasnodari krais. Droonirünnaku tõttu puhkes naftarafineerimisetehases tulekahju, mis suudeti hommikuks kustutada. Ka eile toimus droonirünnak Krasnodari krais, mis põhjustas põlengu naftadepoos Volna küla lähistel.

Ukraina tavaliselt Venemaa pinnal ja Krimmis toimuvaid rünnakuid avalikult ega ametlikult omaks ei võta.

Kiievit rünnati droonide ja rakettidega ning üle riigi oli õhuhäire

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko teatas neljapäeva hommikul, et Ukraina õhutõrje suutis öösel Kiievi kohal kõik droonid ja raketid alla tulistada. Esialgsetel andmetel ei ole Kiievis rünnaku tõttu keegi viga saanud ning ükski elamu ega taristuobjekt pole saanud kannatada.

Neljapäeva varahommikul algas mitmes Ukraina oblastis õhuhäire. Ukraina pealinnas Kiievis oli kuulda mitmeid plahvatusi. Üks The Kyiv Independenti ajakirjanik kinnitas, et Kiievis oli kuulda kaht valju plahvatust. Kiievi linna sõjalise administratsiooni teatel töötab linna kaitseks õhutõrje. Valjust plahvatusest ja õhutõrje töö tõttu millegi allakukkumisest teatas ka Kiievi majanduskooli direktor Tõmifi Mõlovanov.

There we loud - and I mean loud explosions in Kyiv. I never wake up anymore, but this time I jumped up in my bed. This was air defense and then I saw a burning piece of something falling from the sky over downtowns. Reports are that these are Shaheed drones. Now I can't sleep. — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 4, 2023

Samuti oli teateid plahvatustest Odessas Musta mere rannikul. USA saatkond Kiievis hoiatas hiljuti, et Kiievi linnas ja Kiievi oblastis on kõrgendatud raketirünnaku oht. Ukraina Telegrami kanalites väidetakse, et plahvatusi on kuulda ka Zaporižžjas.

Venemaa väitis kolmapäeval, et ööl vastu kolmapäeva ründas Ukraina droonidega Kremlit. Peale intsidendi ilmsiks tulekut spekuleerisid mitmed analüütikud, et kas ja kuidas Venemaa võib sellele vastata.

Öösel tulistati alla 18 Vene Shahed drooni

Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla 18 Shahed drooni, millest 12 tulistati alla Odessa kohal. Kokku ründas Odessat 15 drooni ehk kolme ei suudetud alla tulistada. Osade alla tulistatud droonide rusude peale oli kirjutatud "Moskva eest" või "Kremli eest," teatas Ukraina relvajõudude lõunasõjaväeringkond.

Zelenski on Hollandis

Madalmaade ringhäälingu osaks olev NOS teatas, et riiki saabus kolmapäeva õhtul Hollandi valitsuse lennukiga Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Ukraina president oli kolmapäeval etteteatamata visiidil Soomes, kus kohtus Põhjamaade peaministritega.

Ukraina president peaks pidama Haagis kõne teemal "ei mingit rahu ilma õigluseta". Zelenski kavatseb NOS-i teatel külastada ka Haagis asuvat Rahvusvahelist Kriminaalkohut (ICC). Kohus esitas 17. märtsil vahistamismääruse Vene presidendi Vladimir Putini suhtes süüdistatuna Ukraina laste küüditamises Venemaale.

Ukraina president peaks riigis olles kohtuma Hollandi peaministri Mark Rutte, välisministri Wopke Hoekstra ning kaitseministri Kajsa Ollongreniga, vahendas Politico. Belgia peaminister Alexander De Croo peaks reisima Haagi, et seal Rutte ja Zelenskiga neljapäeval kohtuda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ei lahkunud peale Venemaa täieulatuslikku invasiooni algust Ukrainast kümme kuud, kuid siis reisis Zelenski 2022. aasta detsembris USA-sse ning on sestsaadik külastanud Ühendkuningriiki, Poolat ja teisi riike.

Saksa ajalehe Bild teatel peaks Ukraina president külastama 13. mail ka Saksamaad. Zelenski kutsus Saksamaale visiidile Saksamaa president. Zelenski pole varem Ukraina presidendi ametis olles Madalmaade kuningriiki külastanud.

Kiievis testitakse Iisraeli õhuhäiresüsteemi

Ukraina suursaadik Iisraelis Jevjen Korniõšuk ütles The Jerusalem Postile, et Iisraeli raketirünnaku eelhoiatussüsteemi testitakse sel nädalal Kiievis. Ukraina palus Iisraelilt eelmine aasta raketirünnaku eelhoiatussüsteemi ning väidetavalt mängis projekti edasiminekus olulist rolli Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Juhul kui uus õhuhäiresüsteem läbib testid, siis hakatakse seda ka teistes Ukraina linnades kasutama.

Iisraeli hoiatussüsteem peaks tuvastama, et millist tüüpi rakett või objekt ründab ja mida see võib tabada. Seejärel saadetakse mobiiltelefonide kaudu ohuteade kõigile, kes asuvad otseselt ohualas.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 192590 (võrdlus eelmise päevaga + 650);

- tankid 3707 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7216 (+17);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2962 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 547 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 304 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 2523 (+18);

- tiibraketid 947 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5886 (+21);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 370 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.