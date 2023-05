Üldine hinnatõus tõstab ka laste suvelaagrite hindu

Lapsevanematel tuleb langetada laste suvelaagritega keerulisi otsuseid, sest üleüldise hinnatõusu taustal on kallimaks läinud ka laagrite osalustasud. Laagrikorraldajad pelgavad, et mitmed püsikäijad võivad tänavu rahalistel põhjustel laagrisse tulemata jääda.

Paari aastaga on suvised laste suvised spordi- ja huvialalaagrid läbi teinud märgatava hinnatõusu. Kui veel näiteks kaks aastat tagasi maksid põhikooliealiste laste spordilaagrid väljaspool Tallinna 30-33 eurot päev, siis tänavu juba 47 eurot ehk hinnatõus kahe aastaga umbes 55 protsenti.

Lääne-Nigula vallas Silma õpikojas populaarseid looduslaagreid korraldav Marko Valker tõdes, et hinnatõus on olnud paratamatu

"Võrreldes eelmise suvega jääb hinnatõusu suurusjärk 20 protsendi juurde, mis on enam-vähem võrreldav selle inflatsiooniga, mis vahepeal on toimunud. Kõige suuremad kuluartiklid on kindlasti tööjõukulud ja seejärel toidukulud," sõnas Valker.

MTÜ Taimout omanik, 23-aastase laagrite korraldamise kogemusega Taigur Tooming ütles, et nende hinnatõusu tingis tänavu eelkõige toiduainete hinnatõus.

"Sellel aastal tõstsime seetõttu, et toitlustuse hinnad tõusid, nädalase laagri puhul kuskil 20-25 eurot. Eelmisel aastal tõsteti ka majutuse hinda päris palju, sellevõrra on ka laagri tuusiku hind kerkinud. Kui neli aastat tagasi ma müüsin laagri tuusikut 170 euroga, siis täna on selle tuusiku hind juba 225 eurot."

Laagrite korraldajatel on võimalus riigilt taotleda ka toetust. Viimasel kolmel aastal on selleks riigieelarvest eraldatud umbes 1,44 miljonit eurot. Igal aastal osaleb laagrites orineteeruvalt 30 000 noort.

Laagri korraldaja peab laagri tuusikut müüma toetuse võrra soodsamalt. Näiteks püsilaagrite puhul on tavatuusiku soodustuse määr 6,20 eurot ja soodustuusiku soodustuse määr 12,40 eurot päevas. Projektlaagrite puhul on toetus poole väiksem.

Toomingu sõnul on nemad toetust taotlenud ja seda ka saanud. Ja kuigi tänavune hinnatõus pole tema sõnul huvi laagrite vastu vähendanud, siis toetuse kadumine seda ilmselt muudaks.

"Selle toetuse najal ma saan laagri hinda hoida tänase päeva mõistes enam-vähem normaalsel tasemel. Kui see toetus ära kaoks, oleks väga raske ja laste ärajäämine laagritest oleks märkimisväärne," ütles Tooming.

Marko Valkeri sõnul on nende grupid väikesed ja nad saavad vaatamata hinnatõusule oma grupid täis. Kuid kindlasti on paljudel peredel laste laagrisuve kontekstis ees keerulised valikud.

"Kõigil on pere-eelarves kulud suurenenud, ma kardan, et sel aastal jääb mitmetel meie püsikäijatel rahalistel põhjustel laagrisse tulemata," ütles Valker.