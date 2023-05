"Teeme Ära" talgutel osales üle 33 000 inimese

Laupäeval peetavast üle-eestilisest "Teeme Ära" talgupäevast võttis osa vähemalt 33 453 inimest. Kokku toimus 1222 talgut.

Talgutöid tehti mitmesuguseid, muu hulgas koristati ühiselt 242 kortermaja keldrit, korrastati 205 sauna ning muudeti elurikkamaks 151 kooli ümbrus.

Ida-Virumaal Alutaguse vallas Kiikla külas peeti talguid kahes jaos. Osa külarahvast korrastas rahvamaja ümbrust: uus muld pandi katlamaja korstnajalast lilleklumbile, vahetati välja istepinkide lauad, pügati põõsaid ja tehti muud kasulikku. Kiikla rahvatantsurühma Kiigelind naised tegid aga teel pealinna Tallinna võimlemispeo ülevaatusele bussitalguid: lõigati välja käsitöötoorikuid Kiikla muinasjutuküla jaoks.

"Aktuaalne kaamera" käis aga vaatamas, kuidas Harjumaal Kose lähedal asuvas Arhailiste Traditsioonide Keskuses valmistati indiaani sauna. Talgupäeval tegid keskuse sõbrad korda higistamistelgi platsi. Indiaanlaste higistamistelk on lõkkel kuumaks aetavatest kividest maakerisega mediteerimiskoht.

Talgulised võtsid talvel murdunud puid maha ja koristasid talveprahti. Plaanis on ehitada paar katusealust ja pinke suviste külastajate jaoks.

"Saun on ju eestlastele ka sama hästi tuttav. Saun on puhastumise paik, hingelise ja füüsilise puhastumise koht. Indiaani saun on võib-olla veel maalähedasem. /.../ Korraga mahub sinna suna mõnikümmend inimest, ega rohkem ei mahu. Aga eks me teeme mitu korda suve jooksul," rääkis talgujuht Ave Oit.

Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 306 talgul osales kokku 1162 inimest. Elanike arvu järgi oli kõige rohkem talgulisi Saaremaal, kus osales 116 talgul 2116 inimest. Pärnumaal osales 101 talgul 2741 talgulist, Tartumaal 92 talgul 2181 talgulist, Ida-Virumaal 88 talgul 3336 talgulist, Lääne-Virumaal 86 talgul 2006 talgulist, Raplamaal 78 talgul 1671 talgulist, Läänemaal 62 talgul 1003 talgulist, Järvamaal 61 talgul 1758 talgulist, Võrumaal 57 talgul 1657 talgulist, Viljandimaal 53 talgul 1158 talgulist, Jõgevamaal 51 talgul 1112 talgulist, Valgamaal 27 talgul 608 talgulist, Põlvamaal 23 talgul 556 talgulist, Hiiumaal 18 talgul 246 talgulist.

Väljaspool Eestit korraldati kolm talgut: Prantsusmaal, Hispaanias ja Kanadas, kus osales kokku 242 talgulist.

Tänavusel talgukevadel oli kolm üleskutset: teeme keldrid korda ja seame need valmis varjumiskohtadeks; teeme saunad korda; teeme koolide ümbruse ja noortepeo elurikkamaks. Sarnaselt varasematele aastatele sai iga inimene ja kogukond ka ise otsustada, millised tööd vajavad sel korral ühist tegemist. Enim korraldati heakorra- ja külatalguid, prügikoristustalguid, korteriühistute talguid, lisaks talgutöödele peeti ka mõttetalguid.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Henrik Raave ütles, et üle-eestiline talgupäev õnnestus väga hästi. "Talgupäeva staapi kogunes päeva jooksul tohutu hulk toredaid infokilde, ülevoolavaid emotsioone ja ägedaid talguleide väga eriilmelistelt talgutelt igast Eestimaa nurgast. Ma ei ole kunagi varem kogenud sellist positiivsuse lainet üle Eesti nagu kogesime täna talgustaabis," rääkis Raave.

Talgupäeva eestvedaja ütles, et koristajaid on alates 2008. aastast juurde tulnud, prügi aga vähemaks jäänud.