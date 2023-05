Eesti elanike enamus toetab samasooliste abiellumise õigust

Eesti elanikest üle poole toetab samasooliste abiellumise õigust, selgub Turu-uuringute AS aprilli alguses läbi viidud küsitlusest, mille tellis sotsiaalministeeriumi toel Eesti inimõiguste keskus.

Viimase uuringu kohaselt toetab sellise õiguse andmist samasoolistele paaridele 53 protsenti Eesti inimestest. Seda on kuus protsendipunkti enam kui kaks aastat tagasi. Arvestades, et 2012. aastal oli pooldajaid 34 protsenti ja vastaseid 60 protsenti, on kümne aasta jooksul toimunud areng olnud kiire ja ühesuunaline, tõdes inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne pressiteate vahendusel.

"Viimased arengud on seotud eelkõige muukeelse elanikkonna hinnangute muutustega - nende seas on abieluvõrdsuse pooldajate osakaal võrreldes 2019. aastaga pea kahekordistunud - 22 protsendilt 40 protsendile,"sõnas Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg.

"20-29. aastaste hulgas on toetus abieluvõrdsusele 75 protsenti. See on selge sõnum erakondadele: kui nad soovivad oma toetajaskonda kaasata nooremat elanikkonda, tuleb seista kõigi Eesti inimeste inimõiguste eest," ütles Rünne.

Viimase kahe aasta jooksul on märkimisväärselt kasvanud ka Eesti elanike toetus lapsendamisega seotud küsimustes - üle poole elanikkonnast arvab, et samast soost partner peaks saama lapsendada oma elukaaslase lapse.

"Inimõiguste keskus on üle kümne aasta läbi isiklike lugude ja kohtukaasuste juhtinud tähelepanu probleemidele, mida kogevad samast soost partneritega paarid, tahtes vaid elada turvalist pereelu. Uuringu tulemused näitavad, et üha rohkem inimesi mõistab, et pere on pere, olenemata sellest, kas lapsi kasvatavad isa ja ema, ema ja ema või kaks isa," selgitas inimõiguste keskuse strateegilise hagelemise valdkonna juht Kelly Grossthal.

Inimõiguste keskus on LGBT-teemalisi avaliku arvamuse uuringuid avaldanud 2012. aastast. Küsitlusi viib iga kahe aasta tagant läbi Turu-uuringute AS ja 2023. aasta uuring on järjekorras kuues Eesti mahukaim LGBT õigusi puudutav aruanne.