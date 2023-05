Riik kavandab Tartu lähedale droonide testimisala

Transpordiamet on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rahastusel algatanud projekti, mille eesmärgiks on välja töötada Tartusse või selle lähiümbrusesse automatiseeritud lennundussüsteemide testimisala, kus saaks hakata katsetama ka droone.

Selleks, et mehitamata lennunduse, sealhulgas droonide kogu potentsiaali avastada ja seda ka inimeste elus positiivselt ära kasutada, on vaja taristut, kus testida ja kontrollida erinevaid ideid. Seesugune taristu ehk kindla õhuruumi ja maapinnaga määratletud ala testlendude sooritamiseks võikski järgmiseks aastaks kuhugi Tartusse või selle lähiümbrusesse tekkida. Testala peaks omakorda olema kooskõlas ka Euroopa mehitamata lennuliikluse korraldamise regulatiivse raamistiku ehk U-space'iga.

"Enne uute tehnoloogiate ja teenuste kasutusele võtmist tuleb tagada nende ohutus ja turvalisus, mis on lennunduse peamised märksõnad. Ja et need erinevad tehnilised lahendused oleksid üldse võimelised koos toimima ja ka näiteks olema vastavuses regulatsioonides olevate nõuetega, siis kõik need saabki enne testalal paika panna," selgitas Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull.

Transpordiameti mehitamata õhusõidukite osakonna projektijuht Priit Rifk ütleb, et testalasse võiks jääda nii põldu ja metsa, aga ka asulaid, sest tulevikule mõeldes tekib U-space teenuste vajadus sinna, kus on rohkem inimesi ja tegevusi.

"U-space teenused ongi mõeldud selleks, et kui näiteks mingil alal on rohkem kui üks mehitamata sõiduk ja ka visuaalist kaugemal lendab, siis on olulised näiteks võrgutuvastusteenus, geoteadlikkuseteenus, massi-lennuloa teenus ja liiklusteabeteenus. Selles virtuaalses õhuruumis, kus see droon lendab, peaks neid teenuseid kasutama," rääkis Rifk.

Nii näiteks võiks testala võimaldada välja töötada, kas ja mismoodi saab drooni abil Ülenurme alevikust toimetada pizza Tartu kesklinna, ütles Kull: "Kui praeguse lahenduse järgi peaks olema üks pizza, üks droon ja üks piloot siis ideaalses maailmas võiks olla see, et pakiveeoga lendavaid droone juhitakse automaatselt kuskilt keskselt, ja selle toimivust ja seda süsteemi haldab siis üks inimene, mitte iga drooni kohta ei oleks üks piloot."

Selleks, et täpselt aru saada, kuhu ja mis parameetritega testala või alad ülikoolilinna kanti luua tuleks, käib uuring. Eeltöö raames koostab rahvusvaheline ettevõte, ANRA Technologies praegu ülevaadet, millised peaksid olema tehnilised nõuded nii U-space teenustele kui ka teenuseosutajatele. Välja valitud testaladel ei häirita inimeste igapäevaelu ja tegevusi.

"Ilmselt sellist sagedust, kus on õhk täis droone, ei teki koheselt," tõdes Rifk.

Rifk lisas, et uurimistulemused peaksid rahvusvahelisel ettevõttel valmima septembriks, aga ehk on võimalik demolende teha juba suvekuudel.